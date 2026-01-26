Pronóstico del clima en Miami para este lunes 26 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 26 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 25% y tendremos escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 10 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:07 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:00 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 68 grados Fahrenheit (12 y 20 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 1%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también suba la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.