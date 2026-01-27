Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 27 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos indica que su valor sigue siendo fuerte en el mercado ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 27 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.15 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.85 y 17.19 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza a la baja a un valor de 17.15 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.41 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su tendencia esperada que es cotizar en verde. Luego de mantener el día previo a la baja, hoy cotizó a 494.45 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 62.72 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.15 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.41 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 494.45 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.72 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

