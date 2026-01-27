Crimen en Kentucky: dejó el cadáver de su esposa en la cocina y mintió a sus hijos durante días

Un hombre de 31 años fue acusado de asesinar a su esposa y mantener su cuerpo en el suelo de la cocina durante tres días, mientras convivía con sus tres hijos, a quienes les decía que su madre “estaba durmiendo”, informaron las autoridades del estado de Kentucky.

El sospechoso fue identificado como Salko Husejnovic, quien enfrenta cargos de asesinato, manipulación de pruebas físicas y maltrato de cadáver por la muerte de Jasmina Aljic en la ciudad de Bowling Green, según la Oficina del Sheriff del Condado de Warren.

Cuerpo hallado tras incendio de vehículo

El caso salió a la luz la madrugada del 19 de enero, cuando las autoridades respondieron a un incendio de un vehículo tras una colisión en la cuadra 3300 de Threlkel Ferry Road. Al extinguir las llamas, los bomberos encontraron un cuerpo en el interior del automóvil.

Los investigadores determinaron que la víctima ya estaba muerta antes del incendio, al no presentar hollín en los pulmones, lo que llevó a concluir que el fuego fue provocado de manera intencional.

El cadáver permaneció tres días en la vivienda

De acuerdo con la citación de arresto, Husejnovic habría atacado y matado a su esposa tres días antes del hallazgo del cuerpo. Durante ese tiempo, el cadáver permaneció en el suelo de la cocina mientras el hombre continuaba en la casa con sus hijos.

Según la investigación, el sospechoso les decía a los menores que su madre estaba “durmiendo”, mientras presuntamente planificaba cómo deshacerse del cuerpo.

Presunta cómplice y encubrimiento

Las autoridades también arrestaron a Shelly Boyd, de 44 años, pareja del hermano del acusado, quien enfrenta cargos por manipulación de pruebas físicas y maltrato de un cadáver. Boyd habría presenciado el ataque sin intervenir y posteriormente ayudado a encubrir el crimen.

Según los detectives, Boyd compró la gasolina utilizada para incendiar el vehículo y acompañó a Husejnovic al lugar donde fue abandonado y quemado el automóvil con el cuerpo de la víctima dentro.

Durante un allanamiento en la vivienda, la policía encontró almohadas manchadas de sangre dentro de una lavadora y una bolsa con ropa escondida en un armario de la cocina, prendas que coincidirían con imágenes de vigilancia del intento de eliminación del vehículo.

Antecedentes de violencia y detenciones

En una audiencia preliminar, un detective reveló que la víctima tenía una orden de protección activa contra Husejnovic en el estado de Missouri, donde residía antes de mudarse a Kentucky tras las fiestas navideñas.

Inicialmente, el acusado negó conocer el paradero de su esposa y aseguró no haberla visto desde noviembre. Posteriormente, habría admitido que la golpeó durante una discusión y que ella dejó de respirar.

Las autoridades continúan investigando la causa exacta de la muerte.

Husejnovic permanece detenido con una fianza de un millón de dólares, mientras que Boyd se encuentra bajo custodia con una fianza cercana a $50,000 dólares.

