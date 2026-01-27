Niña se dispara en la cabeza con un arma sin seguro en Michigan: un hombre enfrenta seis cargos

Un hombre de Michigan enfrenta seis cargos criminales relacionados con armas de fuego luego de que una niña de 4 años muriera al dispararse accidentalmente en la cabeza con un arma que estaba guardada de forma indebida dentro de una vivienda en la ciudad de Lansing, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Maliki Pendergrass, de 22 años, quien fue arrestado en relación con el hecho ocurrido el 21 de enero, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Ingham, obtenido por Law&Crime.

El arma estaba mal asegurada

De acuerdo con la fiscalía, la policía acudió a la residencia alrededor de las 11:40 a. m. tras recibir un reporte de un tiroteo. Al llegar, los agentes encontraron a la menor con una herida de bala en la cabeza.

Los servicios de emergencia intentaron salvarle la vida, pero la niña fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades determinaron que el arma que la menor encontró no estaba almacenada de manera segura, como lo exige la ley estatal. No se ha revelado públicamente la relación entre la niña y Pendergrass.

Antecedentes penales y cargos

La fiscalía indicó que Pendergrass tenía una condena previa por delito grave, lo que le prohibía legalmente poseer un arma de fuego. Aun así, fue acusado de seis delitos graves, entre ellos dos cargos por violaciones a las leyes de almacenamiento seguro de armas.

El Departamento de Policía de Lansing lo mantiene detenido con una fianza fijada en un millón de dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 6 de febrero.

El fiscal del condado de Ingham, John Dewane, calificó la muerte de la menor como “completamente evitable”.

“No habría ocurrido si el arma se hubiera guardado de forma segura, como lo exige la ley de Michigan, utilizando un candado o una caja fuerte para armas”, afirmó. “Una vida perdida es demasiado, y debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos de tragedias evitables como esta”.

Vecinos del complejo de apartamentos donde ocurrió el hecho expresaron conmoción y dolor. Una residente, que prefirió no ser identificada, declaró entre lágrimas a WILX, afiliada local de NBC:

“Tienen que dejar las armas. Simplemente tienen que dejarlas, tienen que buscar algo mejor que hacer”.

