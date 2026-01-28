El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 28 de enero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 64 grados Fahrenheit (18ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 55% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 52 grados Fahrenheit (11ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y estará muy nublado. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:02 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 70 grados Fahrenheit (15 y 21ºC). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 4%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.