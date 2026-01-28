Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 28 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 28 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.19 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 16.88 y 17.27 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un valor de 17.19 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy fue de 26.4 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su tendencia habitual y cotizó hoy en negativo. Tras permanecer el día previo sin cambios, hoy cotizó a 493.54 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia a la baja y sus valores tras el cierre fueron de 62.64 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.19 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.4 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 493.54 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.64 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.