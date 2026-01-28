Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de enero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Piscis, el 28 de enero de 2026 llega con una revelación que te va a dejar pensando mientras te tomas el café: la vida ya empezó a cobrarle factura a quienes en su momento te hicieron daño. No te alegres, no te burles y mucho menos intervengas, porque el karma no necesita ayudantes. Tú solo observa y agradece que ya no estás ahí.
Se vienen días de mucho movimiento, sobre todo en casa. Pendientes, responsabilidades, familia pidiendo favores y tú queriendo resolverle la vida a todo mundo. Aguas, porque no eres salvavidas emocional de nadie. Organiza tu tiempo, deja todo en orden y aprende a decir “ahorita no puedo” sin culpa, que el mundo no se va a acabar.
En temas de salud ponle atención a las piernas, rodillas y articulaciones. No es que estés viejo o vieja, es que tu cuerpo ya te anda pidiendo movimiento. Caminar, estirarte o mínimo dejar el elevador ayudará bastante. Si traes la espinita del gym o la dieta, esta semana es ideal para empezar sin presión.
Viene un cambio muy bonito en tu manera de ver la vida. Algo dentro de ti acomoda piezas que llevaban tiempo chuecas. Dejas de tomarte todo personal y comienzas a elegir mejor tus batallas. Ya no quieres dramas, quieres paz, estabilidad y un descanso mental que nadie te quite. Mucho cuidado con el dinero. No es momento de inversiones milagro, préstamos por lástima ni gastos por impulso. Si algo no deja ganancia, no lo compres. Recuerda que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que promete cumple. Mejor guarda, planea y cuida cada peso.
Piscis, deja de cargar culpas que no te pertenecen. No eres responsable de la tristeza ajena ni del fracaso de nadie. Cada quien decide qué hacer con su vida y tú ya hiciste bastante intentando salvar historias que no eran tuyas. Aprende a soltar sin explicaciones. En el amor hay reflexión. No regresa nadie del pasado, pero sí recuerdos que te enseñan por qué no debes volver. Estás entendiendo que amar no significa aguantar. Quien quiera estar contigo debe sumar, no drenar tu energía emocional.
Vienen conversaciones importantes con una persona cercana que te abrirá los ojos. No te cierres, escucha, aunque duela tantito. Esa charla será necesaria para avanzar. También se marca la llegada de una noticia que te ayudará a tomar una decisión que llevas posponiendo meses. Este día te pide arriesgarte. No desde la locura, sino desde la valentía. Si sale bien, excelente. Y si no, al menos sabrás que lo intentaste. El miedo ya no puede seguir tomando decisiones por ti.
Recuerda, Piscis: lo que es para ti no se fuerza, fluye. Y lo que se va, aunque duela, estorba. Hoy comienzas a elegirte sin culpa, sin miedo y sin pedir permiso.
ACUARIO
Acuario, este 28 de enero de 2026 viene movidito y con sorpresas que, aunque al principio te saquen de onda, terminarán beneficiándote más de lo que imaginas. En lo laboral se marcan cambios de horario, responsabilidades nuevas o incluso un movimiento de puesto que impacta directo en el dinero. No le saques, es crecimiento disfrazado.
La vida te recuerda algo importante: si tú no vas por lo que quieres, nadie va a hacerlo por ti. Ya estuvo bueno de esperar señales eternas. Las oportunidades no llegan tocando la puerta, llegan corriendo y hay que salirles al paso. En el amor vienen personas interesantes, de esas que te mueven el tapete y te hacen sentir otra vez mariposas. Pero ojo, no repitas errores viejos. No idealices, no entregues todo desde el día uno y no confundas atención con amor verdadero. Aprende primero a observar.
Cuídate de golpes, caídas y accidentes tontos. No andes con la cabeza en la luna ni revisando el celular mientras caminas. Una torcedura podría sacarte varios días de circulación, y la neta no estás para eso. Uno de tus grandes aprendizajes será no mezclar sentimientos donde no hay compromiso. A veces tú te clavas mientras la otra persona solo anda pasando el rato. No todos aman como tú, y entender eso te evitará muchas desilusiones.
Se visualiza una amistad nueva que llega por medio de alguien cercano. Al inicio será ligera, pero con el tiempo se convertirá en un lazo fuerte, honesto y necesario. Esa persona llega a enseñarte que sí existen conexiones limpias y sin intereses raros. Pon atención al peso y al cansancio físico. No es estética, es salud. Una hora diaria de movimiento te ayudará a dormir mejor, pensar con claridad y bajar la ansiedad. No lo veas como castigo, míralo como autocuidado.
Aléjate de relaciones prohibidas. Si esa persona ya tiene pareja, no te metas aunque te jure el cielo y las estrellas. Terminarías envuelto en chismes, conflictos y desgaste emocional. Recuerda que lo que empieza mal, termina peor. Se marcan posibles pérdidas materiales si andas distraído. Cuida llaves, cartera, documentos y aparatos electrónicos. No es mala suerte, es falta de atención. Ponle orden a tus cosas y evitarás corajes innecesarios.
Una amistad cercana anda pasando un momento emocional complicado. Escucha, aconseja, pero no cargues con su drama. Cada quien debe aprender a resolver su propio caos, y tú no eres terapeuta gratis. El universo comienza a abrirte caminos relacionados con viajes, cambios repentinos y decisiones que modifican tu rutina. No te resistas. Es momento de visualizar tu futuro con claridad y no perderte en dudas.
Acuario, la vida te está empujando a crecer, aunque a veces no te guste cómo. Confía: todo lo que se mueve ahora es para colocarte exactamente donde mereces estar.
CAPRICORNIO
Capricornio, este 28 de enero de 2026 llega con una sacudida necesaria, de esas que no duelen bonito pero acomodan la vida. Tu cuerpo te está pidiendo atención y no es por exagerar: si sigues descuidando dieta, descanso y movimiento, el cansancio y el aumento de peso comenzarán a cobrar factura. No es estética, es salud, y tu energía depende de eso más de lo que imaginas.
Traes cambios de humor bien marcados. Un día amaneces amoroso y al siguiente nadie te soporta ni tú mismo. Aguas con eso, porque podrías lastimar a personas que sí te quieren. No todo mundo tiene la culpa de tu estrés, así que aprende a respirar antes de soltar palabras que luego no se pueden recoger. La vida te pide mandar derechito a freír espárragos a quienes te rompieron el corazón. Ya no más segundas oportunidades ni discursos de “ya cambió”. El que te falla una vez lo vuelve a hacer, y tú ya no estás para pagar lecciones más caras. Aprende a cerrar puertas sin hacer escándalo.
Extrañarás profundamente a una persona que físicamente ya no está contigo. Su ausencia pesa, pero su energía sigue acompañándote. Hay señales, recuerdos y presentimientos que te confirman que desde otro plano cuida tus pasos. Honra su memoria viviendo bien, no sufriendo. Es momento de soltar cargas emocionales que no te permiten avanzar. No puedes construir futuro cargando rencores viejos. También debes cuidar mucho el ambiente familiar, pues pequeños chismes podrían crecer si no se ponen límites claros desde ahora.
Un proyecto de negocio que ronda tu cabeza merece atención. No lo ignores. Puede que ahí esté la llave para mejorar tus finanzas, pero necesitarás constancia y dejar el miedo a perder. Todo negocio comienza con duda, pero también con decisión. Una noticia relacionada con un familiar te sacudirá el alma. Descubrir que alguien de tu propia sangre habla mal de los tuyos dolerá, pero también te abrirá los ojos. No todo el que comparte apellido comparte lealtad.
Si tienes pareja, cuidado con la rutina. A veces te vuelves cómodo, predecible y hasta aburrido. Siempre el mismo plan, las mismas palabras y los mismos reclamos. Así no florece el amor. Innovar también es amar. Deja de traer el pasado a cada discusión. No puedes exigir cambios si tú sigues viviendo en lo viejo. El amor necesita presente, no archivos guardados.
Este día te pide madurez emocional. No todo se controla, no todo se fuerza, pero todo se puede sanar si existe voluntad. Recuerda: cuando te eliges a ti, la vida comienza a acomodarse sola.
SAGITARIO
Sagitario, el 28 de enero de 2026 llega a recordarte que confiar ciegamente no siempre es virtud. No te confíes tanto, no cuentes triunfos antes de tiempo y no des por hecho nada que no hayas visto con tus propios ojos. Hay sueños grandes esperando, pero requieren acción, no solo fe. Ve tras eso que deseas sin permitir que nadie te apague la chispa. Tus proyectos siguen vivos aunque algunos dudaron de ti. No permitas que comentarios ajenos te roben la motivación. El que quiere avanzar, avanza aunque tiemble.
Una amistad de piel blanca o energía muy clara aparece para ayudarte en un problema inesperado. No subestimes su apoyo. Esa persona llega como herramienta del destino para sacarte de un aprieto que no podrás resolver solo. Vas a madurar de golpe. Una situación fuerte te obligará a reaccionar y mirar la vida desde otro ángulo. Ya no serás el mismo después de eso. Entenderás que no todo se soluciona huyendo ni haciendo chistes.
Comienza a planearse un viaje que trae más que descanso. Habrá reencuentros con amistades del pasado que removerán emociones, risas y hasta nostalgia. No todo regreso es para quedarse, algunos solo llegan para cerrar ciclos pendientes. Un proyecto relacionado con compra y venta o negocio independiente podría convertirse en la solución para mejorar tus ingresos. No será inmediato, pero sí prometedor. Necesitarás paciencia y organización, dos cosas que no siempre son tu fuerte. En el humor andarás bravo, intenso y con la mecha corta. Cualquier persona imprudente podría pagarlo caro si se atraviesa en mal momento. Trata de canalizar esa energía con ejercicio o trabajo, no con pleitos innecesarios.
No permitas que te manipulen. Hay personas que saben tocar tus puntos débiles para obtener beneficio. Aprende a decir no sin justificarte. Defender tus decisiones también es amor propio. Habrá días donde querrás tirar la toalla y otros donde sentirás que puedes con todo. Ambos estados son válidos. La clave será no rendirte en los momentos bajos ni volverte arrogante en los altos.
La vida comienza a pagarte deudas atrasadas. No será de golpe, pero sí constante. Confía en que Dios te está acomodando en el camino correcto, siempre y cuando no te resistas a crecer. Se marcan cambios importantes. No temas cerrar capítulos ni tomar decisiones firmes. Visualiza con claridad hacia dónde quieres llegar y mantén el enfoque aunque el camino se ponga pesado.
Tu familia será el motor que te impulse. Cuando dudes, míralos. Cuando te canses, recuérdalos. Y cuando triunfes, agradéceles. Porque todo lo que viene, Sagitario, será para construir estabilidad y no solo aventuras.
ESCORPIÓN
Escorpión, este 28 de enero de 2026 llega con una advertencia clara: no quieras resolver en un día problemas que se formaron durante meses. Las soluciones apresuradas solo generan más enredos, y tú ya traes suficiente carga emocional como para añadirle estrés innecesario. Respira, analiza y entiende que todo tiene su proceso.
Podrías llevarte una decepción fuerte por parte de alguien importante para ti. Un engaño, una mentira o una verdad mal dicha saldrá a la luz cuando menos lo esperes. No te encierres en el coraje ni tomes venganza, porque el tiempo será quien acomode las cosas mejor de lo que tú podrías hacerlo.
Deja de querer caerle bien a todo mundo. No naciste para agradar, naciste para ser real. Cuando intentas complacer a todos terminas traicionándote a ti mismo. Quien te quiera tendrá que aceptarte con carácter, intensidad y todo el paquete completo. Este periodo viene cargado de movimientos internos. Tendrás que enfrentar situaciones del pasado que habías evitado por miedo o flojera emocional. No se trata de sufrir, sino de cerrar capítulos que siguen abiertos y no te permiten avanzar como mereces.
Es momento de hacer una limpia profunda en tu vida. Personas, recuerdos, objetos y hasta hábitos que ya no vibran contigo deben irse. Aferrarte a lo viejo solo retrasa lo nuevo. Quédate únicamente con lo que te aporte paz, estabilidad y crecimiento personal. Tus cambios de humor estarán intensos, pasando de la calma al huracán en minutos. Es normal. Estás transformándote desde adentro. No tomes decisiones importantes en estos días porque podrías arrepentirte después. Observa más y habla menos.
Una noticia relacionada con un negocio está por llegar de manera inesperada. Puede tratarse de una propuesta, un pago atrasado o una oportunidad que parecía perdida. No la descartes sin analizarla bien; podría abrir una puerta interesante. Ten cuidado con imponer tu voluntad. Aunque tengas razón, la forma en que digas las cosas marcará la diferencia. Algunas personas podrían sentirse atacadas y reaccionar de manera negativa. Aprende a liderar sin aplastar.
En el amor habrá introspección. No regresan personas del pasado, pero sí lecciones que te ayudan a entender por qué no funcionó. Ya no estás para relaciones a medias ni para promesas vacías. La energía del día te pide paciencia. No todo se gana peleando ni todo se pierde esperando. Aprende a fluir sin perder tu esencia.
Recuerda, Escorpión: cuando dejas de cargar lo que no te corresponde, la vida se vuelve más ligera. Y cuando sueltas sin rencor, el universo se encarga de compensarte en silencio.
LIBRA
Libra, este 28 de enero de 2026 llega con una lección importante: no permitas que los fracasos del pasado endurezcan tu corazón. Amar no fue el error, el error fue quedarte donde no te valoraban. No te conviertas en alguien frío solo por protegerte. El karma existe, y aunque a veces parezca lento, siempre llega. Ya viste cómo la vida ha cobrado factura a quienes te hicieron daño. No te alegres, pero sí aprende: todo regresa, lo bueno y lo malo.
Cuida especialmente a dos personas de tu círculo cercano. No todo el que sonríe es leal. Hay intereses ocultos y comentarios a tus espaldas. Observa más de lo que hablas y no prestes dinero ni favores sin claridad. Si tienes pareja, la relación podría sentirse distante o monótona. No es falta de amor, es cansancio de la rutina. Innovar será clave. Una salida inesperada, un viaje corto o hasta un motelazo con intención pueden revivir la chispa.
No te esfuerces por corresponder a quien no mueve ni un dedo por ti. El amor debe ser parejo. Si siempre das tú, tarde o temprano te quedarás vacío. Un familiar se pondrá en contacto después de mucho tiempo. La conversación removerá recuerdos y emociones, pero también traerá sanación. No cierres la puerta antes de escuchar. Tus pensamientos negativos atraen situaciones negativas. Cuando te clavas en el “todo me sale mal”, la vida obedece. Cambia el enfoque y verás cómo las oportunidades comienzan a fluir nuevamente. En el terreno laboral y económico se abren puertas interesantes. No será inmediato, pero sí constante. Nuevas propuestas, ideas o alianzas aparecen para ayudarte a estabilizarte.
Serán días de reflexión profunda. Entenderás por qué muchas cosas no se dieron antes y agradecerás que así haya sido. A veces perder es ganar tiempo para algo mejor. Se acercan momentos agradables con personas importantes para tu evolución. Gente que llega a recordarte quién eres cuando dudas de ti. Un reencuentro con una amistad del pasado te llenará de alegría y nostalgia. Además, un mensaje o correo te levantará el ánimo y te hará sonreír sin razón aparente. Libra, recuerda que mereces amor bonito, estabilidad y tranquilidad. No mendigues atención ni aceptes migajas emocionales. Cuando te eliges, todo comienza a acomodarse a tu favor.
VIRGO
Virgo, este 28 de enero de 2026 llega movidito y con chisme incluido, porque una amistad se va a aparecer nomás para desahogarse y pedirte consejo. Tú escucharás, aconsejarás y hasta harás de psicólogo, pero cuidado con cargar problemas ajenos como si fueran tuyos. Ayuda, sí, pero no absorbas. Se marcan ofrecimientos de trabajo, cambios positivos o la llegada de un dinero extra. Puede tratarse de una deuda vieja, un préstamo devuelto o un ingreso que dabas por perdido. No lo gastes como si te lo hubieras ganado en la lotería; úsalo con inteligencia.
Vienen noticias favorables en cuestiones laborales. Se abren oportunidades para generar ingresos adicionales, incluso mediante una nueva amistad con la que podrías iniciar negocio o colaboración. No te atontes ni lo dejes pasar. Esa propuesta podría ser la puerta que llevas tiempo esperando. La vida te está diciendo claramente que dejes la flojera. Estás en tu mejor momento para salir de la necesidad, pero nadie va a hacerlo por ti. Si te mueves, avanzas; si te quedas pensando, te estancas. No esperes milagros, constrúyelos.
Habrá días donde quieras tirar la toalla y dejar que los sueños se los lleve el viento. Es normal cansarse, pero no rendirse. Recuerda todo lo que has superado y lo lejos que ya llegaste. No te derrotes tú solo antes de intentar. En el amor, si tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos. No todo mundo te quiere engañar ni todo mensaje es sospechoso. Dale espacio, confianza y libertad. A veces el exceso de control ahoga más que la falta de amor.
Si estás soltero o soltera, cuidado con amores de una noche. Lo que parece diversión podría terminar en problemas, chismes o corajes innecesarios. No todo cuerpo bonito trae buenas intenciones. Un amor del pasado comienza a moverse energéticamente y podría reaparecer con más intensidad que antes. Ya tú sabrás si le abres la puerta o si aprendiste la lección. Recuerda por qué se fue antes.
Tu mente estará muy activa y llena de ideas. Escríbelas, anótalas y planea. No todas se ejecutan hoy, pero sí se siembran. Cuida tu descanso, porque el estrés podría pasarte factura. Dormir mal te vuelve irritable y distraído. Este día te pide enfoque, disciplina y fe en ti. El universo ya puso las oportunidades, ahora te toca dejar de dudar y empezar a actuar. Cuando Virgo cree en sí mismo, no hay quien lo detenga.
LEO
Leo, el 28 de enero de 2026 trae movimientos fuertes que marcarán un antes y un después. Se visualiza cambio de ciudad, de casa o incluso de vehículo. Algo se mueve y no será casualidad, será evolución necesaria. Si una persona del pasado intenta regresar y ya te dañó antes, no caigas otra vez. No es amor, es costumbre. Mándala derechito a la fregada y no permitas que estorbe tus nuevos proyectos. Lo que lastimó una vez, lastima dos.
Es momento de mirar hacia el futuro con valentía. No permitas que nadie te manipule ni apague tus sueños. Estás entrando en una etapa donde puedes consolidar todo lo que te propongas, siempre y cuando creas en ti y no te sabotees. Cuida mucho la alimentación. El estrés y los antojos podrían hacerte subir de peso sin darte cuenta. No es regaño, es aviso. Tu cuerpo necesita equilibrio, no castigo.
Se marca una traición o habladurías provenientes de la familia. Primos, tías o parientes lejanos podrían hablar de más. No hagas drama, pero tampoco te quedes callado. Pon límites sin pleito. El universo te empuja a emprender el negocio de tus sueños. Ya no hay excusas. El miedo ha sido tu único freno y es momento de hacerlo a un lado. Nadie nace sabiendo, se aprende caminando.
Deja la tristeza atrás. No ganas nada recordando lo que no funcionó. Enfócate en pensamientos positivos que sí puedan dejarte provecho. La mente crea más de lo que imaginas. En el terreno económico, cuidado con los gastos hormiga. Se aproxima una racha apretada y podrías quedar mal con algunas deudas si no te organizas. Prioriza y deja lo innecesario.
Recibirás invitación para una fiesta o reunión. Acepta, te ayudará a despejarte y reconectar con personas que te quieren bien. Tu carisma anda alto y atraes miradas, oportunidades y hasta envidias. No presumas, pero tampoco te escondas. Habrá momentos donde dudarás y otros donde te sentirás invencible. Ambos son parte del proceso. Confía. Leo, sigue tu camino aunque nadie te aplauda todavía. Cada sueño que llevas dentro tiene razón de existir. Ve por eso que mueve tu mundo, te enciende el alma y te recuerda quién eres. Porque cuando tú decides brillar, el universo se acomoda solito.
CÁNCER
Cáncer, este 28 de enero de 2026 llega cargado de bendiciones que empiezan a moverse fuerte en el ámbito familiar. Una noticia relacionada con embarazo saldrá a la luz en pocos días, llenando de emoción, nervios y hasta lágrimas. La familia se une, se acomoda y se fortalece, recordándote que no estás solo aunque a veces así lo sientas.
Una amistad cercana cerrará un ciclo amoroso iniciando febrero. No será fácil verla pasar por eso, pero tu apoyo será clave. Escucha sin juzgar y aconseja sin imponer, porque no todos sanan al mismo ritmo. En el trabajo la cosa se pone pesada. Estrés, cansancio y hasta ganas de mandar todo al demonio podrían aparecer. Pensarás seriamente en cambiar de chamba, pero cuidado con decisiones impulsivas. No te avientes sin red. Analiza, planea y vete a lo seguro.
En el amor se marca la llegada de una persona nueva, alguien que entra sin avisar y te mueve emociones que creías dormidas. Sin embargo, tu pasado aún pesa. El miedo a repetir historias podría hacerte rechazar algo bonito. No compares, no huyas antes de tiempo. Es momento de poner los pies en la tierra respecto a esa meta que llevas años postergando. Siempre hay un pretexto: falta tiempo, dinero o apoyo. La verdad es que el único freno has sido tú. Cambia la mentalidad y ve tras eso que tanto deseas.
En próximas fechas podrías sentir atracción por alguien más, incluso teniendo pareja. Ojo con eso. Jugar con fuego quema, y podrías perder algo valioso por una aventurilla sin futuro. No vale la pena tirar estabilidad por impulso. Viene una decisión importante que marcará tu camino. No te dejes llevar solo por el corazón, porque cuando amas te nublas. Usa la cabeza, escucha consejos y analiza consecuencias. No todo lo que emociona conviene.
Tu sensibilidad estará más fuerte de lo normal. Llanto fácil, nostalgia y recuerdos aparecerán sin avisar. No te asustes, es parte de tu proceso de limpieza emocional. Cuida tu descanso y tu alimentación, porque el estrés se reflejará en el cuerpo. Dormir mal te vuelve irritable y desconectado. Una conversación con una figura mayor de la familia te dará claridad. A veces la experiencia ajena evita errores propios. El dinero comienza a moverse lentamente, pero con estabilidad. No te desesperes, lo que viene será seguro, no rápido.
Cáncer, confía en que todo sucede por una razón. Lo que se va libera, lo que llega enseña y lo que permanece te acompaña. Este día marca el inicio de una etapa donde aprenderás a elegirte sin culpa y a amar sin perderte.
GÉMINIS
Géminis, este 28 de enero de 2026 abre puertas importantes en el terreno del amor, pero también te lanza una advertencia clara: no te atontes entregándolo todo desde el inicio. Tu error más grande ha sido amar rápido y pensar lento. No repitas la historia. Si tienes pareja, bájale a los celos. Si no confías, mejor no estés ahí. Vivir con dudas desgasta, enferma y termina destruyendo relaciones que pudieron funcionar con comunicación.
Si no está en tus planes embarazar o embarazarte, cuídate. Andas en un ciclo fértil donde cualquier descuido podría cambiarte la vida por completo. No es miedo, es responsabilidad. En el dinero, mucho cuidado con gastos de último momento. Podrías estar malgastando en cosas innecesarias mientras descuidas obligaciones importantes. No compres por ansiedad ni por aparentar.
Deja de gastar tu amor, tu tiempo y tu energía en personas que no lo merecen. No sigas mendigando atención de quien solo es bonito por fuera, porque por dentro carga puro caos. Se te da mucho extrañar a quien no te valoró. Lloras por recuerdos que ya no existen y eso solo retrasa tu sanación. No cualquiera merece tus lágrimas. Una renovación personal comienza. Cambias pensamiento, actitud y prioridades. Febrero se perfila como un mes lleno de sueños, metas y decisiones importantes que marcarán tu rumbo.
Deja de vivir en el suelo lamentándote por errores pasados. Lo que fue, fue. Ya dolió suficiente como para seguirle echando limón a la herida. Sana viejas traiciones, perdona sin justificar y enfoca tu energía en construir, no en recordar. El pasado no se puede modificar, pero sí dejar atrás. Una amistad llegará con chismes de una expareja o de alguien que anda hablando de ti. No te enganches. La gente que critica habla más de sí misma que de ti.
En el trabajo o estudio habrá movimientos que exigen concentración. No te disperses. Si enfocas tu mente, avanzas rápido. Tu carisma sigue intacto. Atraes miradas, mensajes y oportunidades. Elige bien a quién le abres la puerta. Habrá días donde te sentirás fuerte y otros donde dudarás. No pasa nada. La estabilidad emocional también se construye. Un mensaje inesperado te moverá emociones. No respondas desde la nostalgia, responde desde la madurez.
Géminis, este día te pide cerrar ciclos sin rencor y abrir caminos con intención. No vuelvas a donde te rompieron, no ruegues donde no te eligieron y no te pierdas por amor. Cuando aprendas a quedarte contigo, todo lo demás comenzará a fluir.
TAURO
Tauro, este 28 de enero de 2026 llega con un jalón de orejas cariñoso pero necesario. Las enfermedades respiratorias podrían aparecer si sigues descuidándote. No andes creyendo que eres de hierro. Abrígate, aliméntate bien y no te hagas el fuerte, porque lo que viene necesita que estés sano y con energía.
Ten mucho cuidado con caídas y golpes. Andar distraído, apurado o pensando en mil cosas puede provocarte un accidente tonto pero molesto. Fíjate por dónde caminas y no le juegues al valiente. Momentos especiales comienzan a asomarse. Mejorará notablemente la relación con una persona que quieres un chorro. Ese lazo se fortalece con el tiempo, las conversaciones y las experiencias compartidas. No fuerces nada, deja que fluya.
Recuerda algo importante: cada persona recibe lo que merece, antes, durante o después. Tú no te encargues de venganzas ni ajustes de cuentas, la vida sabe cobrar mejor que tú. Ya deja de ser tan desconfiado. Si la persona que te gusta anda de más, mándala derechito al chorizo, pero no sigas esperando que cambie. Quien no cambia por voluntad, no cambia ni a punta de promesas.
No alimentes ilusiones falsas. No te aferres a palabras bonitas cuando los hechos dicen lo contrario. Mereces estabilidad, no incertidumbre. No te confíes plenamente en nadie. No significa vivir con miedo, sino con los ojos abiertos. Algunas sorpresas podrían doler, pero también enseñarte. Tienes todo para construir una relación sana y ser feliz, pero muchas veces desperdicias oportunidades por andar mendigando cariño a quien no te valora. El amor no se ruega, se comparte. Debes revisar la manera en que ves la vida. Últimamente te has convencido de que el mundo está contra ti y no es así. No todo es injusticia, a veces son consecuencias.
Aprende de tus caídas. No fueron castigos, fueron lecciones. Cada error vino a mostrarte lo que ya no debía continuar. Es momento de darle vuelta a la página sin resentimientos. Seguir cargando el pasado solo te atrasa. Comienza a visualizar un futuro donde tu economía mejore y tus emociones no te lleven a la perdición. Planea, organiza y actúa.
El dinero empieza a acomodarse lentamente, pero necesitarás disciplina y menos impulsos. En el amor, aprende a elegir con la cabeza y no solo con el deseo. Personas nuevas aparecen, pero solo se quedarán quienes sumen. La tranquilidad será tu mayor riqueza en los próximos días.
Tauro, cuando dejas de pelear contra la vida y empiezas a caminar con ella, todo se acomoda. No te rindas, no te aferres y no te subestimes. Estás más fuerte de lo que crees.
ARIES
Aries, este 28 de enero de 2026 llega recordándote que eres un signo intenso, cambiante y lleno de cualidades de todos los demás. Esa mezcla te vuelve poderoso si sabes usarla. Aprovecha tus talentos, porque las oportunidades están pasando frente a ti y no van a esperar eternamente. Sentirás ganas de mandar todo a la ñonga e irte lejos. No te asustes, es cansancio emocional, no fracaso. Las pruebas que atraviesas no son castigos, son entrenamientos para algo mejor.
Busca equilibrio. No todo es correr ni todo es pelear. Aprende a disfrutar los momentos bonitos y a soltar pensamientos que solo te llevan a flagelarte. Viene una situación importante que te hará reaccionar. Te abrirá los ojos y te hará valorar muchísimo a tu familia y amistades. Comprenderás que no siempre estarán ahí y que demostrar cariño también es necesario.
A veces te tragas lo que sientes y luego explotas. Aprende a hablar antes de que el coraje te controle. Expresar no te hace débil, te hace humano. Muchos de tus problemas existen porque dejas las cosas a medias. Empiezas con todo y luego te desanimas. Cuando toca ponerse las pilas, te deprimes o retrocedes.
Los comentarios ajenos te afectan más de lo que admites. Deberían valerte, pero permites que influyan en tus decisiones. No todos saben lo que tú cargas. Es momento de desprenderte de personas, hábitos y pensamientos que solo te dañan. No tienes por qué seguir tolerando tonterías ajenas.
Aprende a cuidar tu autoestima. Nadie tiene derecho a minimizarte ni a apagar tu fuego. En el amor habrá movimientos. No regresan personas del pasado, pero sí aprendizajes que te ayudan a elegir mejor. En el trabajo se marcan cambios positivos si te enfocas y terminas lo que empiezas. El éxito llega cuando dejas de sabotearte. El dinero comienza a fluir poco a poco, pero exige responsabilidad. No gastes por impulso.
Habrá días donde sentirás que no puedes más y otros donde te sentirás invencible. Ambos forman parte del proceso. Cambios importantes se aproximan. Nuevos ciclos cargados de estabilidad emocional y económica comienzan a abrirse. La clave será no rendirte a la mitad del camino. Confía más en ti, aunque dudes. Aries, tu fuerza no está en pelear con el mundo, sino en creer en ti incluso cuando todo parece incierto. Cuando enfocas tu energía, nada puede detenerte.