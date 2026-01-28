Maestra de Kansas fue hallada sin vida en zona boscosa tras desaparecer durante tormenta invernal

Una maestra de primaria de Kansas, que desapareció tras salir de un bar en el centro la noche del viernes, fue encontrada muerta en una zona boscosa cerca de donde fue vista por última vez, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Emporia informó que los agentes, con la ayuda de equipos caninos, localizaron el cuerpo de Rebecca Rauber, de 28 años, a unos 275 metros al sur de West 4th Avenue, zona donde fue vista por última vez en video.

La policía indicó que Rauber estaba cubierta de nieve y los primeros indicios sugieren que podría haber sucumbido a la hipotermia durante las primeras horas de su desaparición, en medio de una tormenta de nieve que se intensificó el sábado.

El Departamento de Policía de Emporia emitió un comunicado en su sitio web para agradecer a la comunidad por la gran atención y asistencia brindadas durante esta situación, así como a la Patrulla de Carreteras de Kansas, la oficina del Sheriff del Condado de Lyon, Búsqueda y Rescate de Kansas y el Centro de Comunicaciones del Condado de Lyon por sus esfuerzos para localizar a Rebecca.

“Todas las agencias mencionadas dedicaron muchas horas de trabajo y recursos con la esperanza de un resultado positivo. Nuestros corazones y oraciones están con la familia Rauber”, se añade en el comunicado.

Rauber fue reportada como desaparecida la madrugada del sábado tras salir del bar Town Royal a pie sin su teléfono, bolso ni chaqueta.

La policía informó que las imágenes de vigilancia residencial captaron a Rauber caminando hacia el norte por la calle Neosho desde la Quinta Avenida Oeste aproximadamente a las 23:37, pero al revisar videos adicionales de la intersección de la Sexta Avenida y la calle Neosho no se le vio cruzando por ese lugar.

Durante la investigación del domingo, la policía informó que un video adicional mostró a la maestra en el número 700 de West 4th Avenue aproximadamente a las 11:44 p. m. del viernes, a unos 300 metros de donde se encontró posteriormente su cuerpo.

La estación de radio KVOE de Emporia informó que las temperaturas habían descendido a un solo dígito cuando Rauber salió del bar, con una sensación térmica cercana a los -15 grados.

Lyndel Landgren, directora de Relaciones Comunitarias del Distrito Escolar Unificado 253 de Emporia, declaró a Fox News Digital que Rauber “era un miembro valioso de nuestra comunidad escolar y su pérdida se siente profundamente en todo el distrito”.

“En este momento, nos centramos en apoyar a nuestros estudiantes y personal mientras procesan esta difícil noticia. Los consejeros y los equipos de apoyo del distrito estarán disponibles en nuestras escuelas para brindar atención y asistencia a quien la necesite”, declaró Landgren.

