Tragedia en Texas: tres niños mueren tras caer en un estanque congelado

Una madre de Texas perdió a sus tres hijos pequeños luego de que los niños cayeran en un estanque cubierto de hielo cuya superficie cedió mientras jugaban, informaron las autoridades. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes en una vivienda de Bonham, ciudad ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Dallas.

Los niños fueron rescatados del agua por buzos del Departamento de Bomberos de Bonham, quienes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en el lugar. Posteriormente, los hermanos fueron trasladados al Hospital TMC Bonham, donde los médicos confirmaron el fallecimiento de los tres, según reportó el medio local KTBS.

Identidad y versiones preliminares

Aunque las autoridades no han divulgado oficialmente los nombres de las víctimas, a nivel local los menores fueron identificados como EJ, de 9 años; Kaleb, de 8; y Howard, de 6, hijos de Cheyenne Bush, de 33 años.

Un familiar indicó a un grupo de vigilancia comunitaria que el menor de los hermanos habría caído primero al estanque y que los otros dos intentaron rescatarlo, versión que no ha sido confirmada de manera independiente por las autoridades.

Reacción de la comunidad

El superintendente del Distrito Escolar Independiente de Bonham, Dr. Lance Hamlin, confirmó en una carta enviada a las familias que los fallecidos eran tres estudiantes de primaria del distrito.

“Con profunda tristeza y gran pesar informamos a nuestra comunidad del trágico fallecimiento de tres estudiantes de primaria. Estamos devastados por esta pérdida inimaginable”, señaló Hamlin, quien aseguró que el distrito brindará apoyo a la familia afectada.

El funcionario destacó además la fortaleza de la comunidad local y llamó a acompañarse “con compasión y cuidado” durante el duelo.

Apoyo a la familia y contexto climático

Familiares de las víctimas lanzaron una campaña de GoFundMe para ayudar a la madre a cubrir los gastos funerarios. En menos de un día, la recaudación superó los $2,800 dólares. La iniciativa fue creada por Amber Kuhn, hermana de Bush, quien describió el hecho como una “terrible tragedia” y pidió oraciones para la familia.

La muerte de los tres niños ocurrió en medio de una histórica tormenta invernal que ha azotado gran parte de Estados Unidos con temperaturas extremas, hielo y nevadas, dejando al menos 32 fallecidos en varios estados.

Las autoridades mantienen advertencias por frío extremo desde Texas hasta Pensilvania, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar los -20 grados Fahrenheit, mientras se exhorta a la población a extremar precauciones.

