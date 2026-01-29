Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 29 de enero al 4 de febrero

Jueves 29

Los Angeles Ballet en el Wallis

Los Angeles Ballet festeja dos décadas de vida y lo celebrará con tres funciones en el Wallis Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). La velada incluye una reposición de Rubies de Balanchine, Frank Bridge Variations de Hans Van Manen y el estreno mundial de una obra de la directora artística Melissa Barak. De hoy jueves al sábado. Para apuntarse en la lista de espera ir a thewallis.org.

Foto: Cortesía de Los Angeles Ballet

Año Nuevo Lunar en Los Angeles

El Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Los Ángeles, División de Artes Escénicas, presenta la celebración anual del Año Nuevo Lunar. Este año se celebra el Año del Caballo, y las fiestas incluyen festivales de danza, gastronomía y arte de las culturas china, coreana y vietnamita, proyecciones de películas, teatro en vivo, ferias callejeras, desfiles y narración de cuentos. En días selectos hasta el 1 de marzo. Entrada gratuita. Para saber las ubicaciones y los horarios visitar culturela.org.

Foto: Shutterstock Crédito: Shutterstock

Viernes 30

Show espacial en el Planetarium

El Night Sky Show en el John Drescher Planetarium del Santa Monica College (1900 Pico Blvd., Santa Monica) presenta las últimas noticias sobre astronomía, exploración espacial y las estrellas del cielo nocturno que harán su aparición en las próximas noches. Viernes a las 6 pm. Boletos desde $8. Informes events.hometownticketing.com.

Crédito: Shutterstock

Conversación en el Academy

En la serie Gallery Spotlight: Sharksploitation del Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), el cineasta Stephen Scarlata y el productor Paul Bales hablarán sobre las películas de monstruos y cómo el éxito de Jaws desató una nueva fiebre cinematográfica. Viernes a las 12 pm. Boletos desde $15. Informes academymuseum.org.

Foto: Archivo

Teatro en el Greenway Court Theatre

En The Circle, que abre en el Greenway Court Theatre (544 N. Fairfax Ave., Los Angeles) tres generaciones de las familias Medina y Mahoney se reúnen durante un fin de semana en Texas. Se desata el caos, reflejando la brutalidad de la temporada electoral de 2016 y el dolor que se sintió en todo el país. De viernes a domingo hasta el 22 de febrero. Boletos desde $10. Informes greenwaycourttheatre.org.

Foto: Steve Moyer

Sábado 31

The Great Race en el Segerstrom

En The Great Race, Po Po y Kung Kung celebran el Año Nuevo Chino compartiendo la historia del origen del zodíaco chino en el Samueli Theater del Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Con un elenco de cuatro actores, música tradicional china, ópera de Pekín, artes marciales y más. Sábado y domingo. Boletos desde $35. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Celebración de los Peanuts en Knott’s

La celebración de Peanuts en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) regresa con un nuevo espectáculo, como el tranvía Knott’s Express y la exposición temporal Kite Flying Foibles. Habrá oportunidades para tomarse fotos inspiradas en la tira cómica de Peanuts e interactuar con los personajes de los Peanuts. Fines de semana del sábado al 22 de febrero. Boletos desde $62. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Domingo 1

LA Phil en el Disney Hall

La Cuarta Sinfonía de Mahler, que se interpretará en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) será conducida por Elim Chan, que dirige la orquesta y a la soprano Masabane Cecilia Rangwanasha, quien debuta con la Filarmónica de Los Ángeles. Domingo a las 2 pm. Boletos desde $29. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía

Martes 3

Año Nuevo Lunar en Sierra Madre

El Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre) celebra el Año Nuevo Lunar, el Año del Caballo, con un programa de siete semanas de música, cine, teatro, danza, comedia y literatura. En días selectos del martes al 19 de abril. Boletos desde $12. Para saber los detalles de los eventos visitar sierramadreplayhouse.org.