Más de 100,000 mexicanos obtienen tarjeta Finabien para mandar remesas

El gobierno mexicano ha emitido 110,000 tarjetas Finabien a mexicanos radicados en Estados Unidos para que envíen remesas a México a un menor costo, a un tipo de cambio competitivo y sin pagar el impuesto creado por la Administración Trump.

“En el primer año de las tarjetas Finabien superamos la meta de 100,000 tarjetas creada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y expedimos 110,000, por medio de los cuales se han enviado millones de dólares. Para este año, queremos llegar a las 300,000”, dijo Rocío Mejía Flores, directora general de la Financiera para el Bienestar (FINABIEN) a La Opinión.

Líderes de la comunidad se reunieron con la directora de Finabien Rocío Mejía. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

La funcionaria mexicana estuvo cuatro días en Los Ángeles y San Bernardino promoviendo la tarjeta Finabien para que los trabajadores mexicanos puedan enviar remesas a México a un precio más accesible que en el mercado tradicional de envíos de dinero.

“Se trata de una tarjeta de débito visa, a través de la cual pueden mandar hasta $20,000 por mes”, precisó.

Y son esos $20,000 el límite que pueden mantener en su tarjeta.

La tarjeta Finabien. (Cortesía Financiera para el Bienestar)

Explicó que por medio de la tarjeta Finabien no solo pueden mandar remesas a sus familias en México sino hacer pagos y compras en líneas.

“El costo de la comisión por envío es de $2.99, así manden $2,500 al día. Es una cifra muy baja comparada con lo que cobran el resto de las remesadoras”, dijo.

Señaló que el tipo de cambio que ofrecen es muy competitivo porque siempre están arriba del promedio.

“Las ventajas que ofrecemos son una comisión muy baja y un tipo de cambio muy favorable”.

La otra ventaja de la tarjeta Finabien, y que mucha gente desconoce es que Trump impuso un impuesto de 1% a las remesas a México, que se deduce de la cantidad a enviar.

“Al hacer la transferencia vía digital con la tarjeta Finabien, no se cobra ese impuesto”, subrayó.

La tarjeta Finabien ofrece muchas ventajas para el envío de dinero a México.(Cortesía Financiera para el Bienestar)

Cómo obtener la tarjeta Finabien

Pueden acudir al consulado mexicano más cercano. No se necesita cita. En el caso del Consulado General de México en Los Ángeles, el horario es de lunes a viernes de 9am a 2pm.

“Al llegar, los mandan a una ventanilla de asesoría financiera del consulado, ahí mismo les van a entregar dos tarjetas, la Finabien Estados Unidos y la Finabien México. Con la tarjeta Finabien de Estados Unidos pueden hacer el envío de sus remesas; y con la de Finabien México pueden hacer pagos de servicios en México”.

Agregó que en el mismo consulado les ayudan a bajar la aplicación telefónica de su tarjeta Finabien para que desde su teléfono puedan estar checando todo los movimientos bancarios.

“Los requisitos que necesitan son un comprobante de domicilio en Estados Unidos que puede estar o no a su nombre, y una identificación oficial como un INE vigente, un pasaporte, una licencia mexicana o estadounidense; un teléfono y un correo electrónico”.

Dijo que si no tienen una identificación oficial, pueden solicitar en el Consulado, la matricula consular.

“Si no pueden acudir en persona a los consulados a solicitar su tarjeta Finabien, puedes solicitarla en línea en www.finabien.gob.mx y hacer clic en donde dice solicitar tarjeta”.

Precisó que la única diferencia es que al solicitar la tarjeta en línea, deberán pagar un cargo por única vez de $5.90 por el envío por correo.

“La tarjeta les llega a su casa en un máximo de 10 días o dos semanas”.

Aclaró que es muy importante que la persona que va a recibir la remesa en México, obtenga su tarjeta Finabien en alguna de las 1,700 sucursales que hay en México que se ubican en lo que antes eran las oficinas de telégrafos (Telecom).

¿Cómo ponerle dinero a la tarjeta Finabien?

La directora de la Financiera para el Bienestar dijo que hay dos opciones, la primera y la mejor es que el empleador transfiera el salario a la tarjeta; o que la persona se haga transferencias de su cuenta bancaria en Estados Unidos a la tarjeta Finabien; o que alguien más les transfiera.

“La segunda opción es acudir a una tienda como CVS, Walmart, Dollar Tree y hacer la transferencia a Finabien”, dijo.

La directora de Finabien, Rocío Mejía y el cónsul de México en L.A. Carlos González. (Cortesía Consulado de México en Los Ángeles)

Lo que debes saber

La funcionaria mexicana dijo que una vez que la tarjeta Finabien se dé de alta, se tiene al menos que hacer una transferencia al mes, para evitar el cobro mensual de $3.50 por no usarse.

“Si pueden viajar a México, pueden usarla para retirar dinero en cualquier cajero automático de un banco, o puede ir a las oficinas de lo que antes era Telecom y sacar dinero en ventanilla, donde les van a cobrar hasta 70 centavos de comisión por sacar $5,000 pesos”.

Enfatizó que es muy importante no confundir la Financiera para el Bienestar con el Banco de Bienestar creado este último para la entrega de los beneficios de los programas sociales.

“La Financiera para el Bienestar opera en lo que antes era Telecom, las oficinas de telégrafos a donde iban nuestros abuelos y papás a mandar telegramas o mandar dinero”.

Mejía consideró que la tarjeta Finabien es la mejor alternativa de los trabajadores mexicanos para mandar dinero a México, por lo que seguirán promoviendola por todo Estados Unidos para que más mexicanos la conozcan.

Durante su recorrido por Los Ángeles y San Bernardino se reunión con grupos de inmigrantes, activistas y al menos cinco cónsules de la región.

“Tuvimos una agenda muy vasta, y el cónsul de México en Los Ángeles Carlos González nos apoyó mucho”, dijo.