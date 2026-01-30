Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 30 de enero en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 30 de enero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.46 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.11 y 17.44 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en positivo a un precio de 17.46 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa a la baja. El precio promedio de hoy ha sido de 26.41 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de mercado de divisas. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución regular que es cotizar en verde. Tras mantener el día previo al alza, hoy cotizó a 491.7 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y sus valores al cierre fueron de 62.75 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

