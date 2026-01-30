Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 30 de enero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 30 de enero indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 69% y el cielo estará cubierto, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 57 grados Fahrenheit (14ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y tendremos más nubes que claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:03 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén nubes y claros con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 66 grados Fahrenheit (2 y 19 grados Celsius). ¿También necesitas saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 64%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también suba la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, donde las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

