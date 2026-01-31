San Antonio, Texas: el tiempo para hoy sábado 31 de enero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este sábado 31 de enero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos cielos sin nubes. Se espera una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 25 grados Fahrenheit (-4ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del noreste, que alcanzará los 11.18 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1028.3 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:24 h y el crepúsculo será a las 18:11 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos cielos sin nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 37 y los 57 grados Fahrenheit (3 y 14 grados Celsius).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

En verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

