Furia vial en Texas deja a una niña gravemente herida cuando iba camino a la escuela

Una niña de 10 años tuvo que luchar por su vida tras resultar herida de bala durante un incidente de furia al volante ocurrido la mañana del viernes en San Antonio, Texas, mientras se encontraba sentada en el asiento trasero del vehículo de sus padres camino a la escuela.

La menor, identificada como Alisa Gates, recibió un disparo en el torso luego de que su madre tocara la bocina a un conductor agresivo para evitar una colisión cerca de la intersección de Wurzbach Road y Timberhill Drive, de acuerdo con reportes policiales y medios locales.

Disparo a través del vehículo familiar

Según la declaración jurada de arresto, el conductor de un Nissan Murano gris, identificado como Bryan Arceo, de 41 años, reaccionó de forma violenta tras el bocinazo. Presuntamente, frenó bruscamente el vehículo de la familia Gates y luego se detuvo a su lado en un semáforo en rojo.

La madre de la menor relató que el hombre blandió un arma de fuego mientras ambos vehículos estaban detenidos. Segundos después se escuchó un disparo que atravesó la puerta trasera de la minivan, impactando a la niña.

Inicialmente, la menor dijo que no había sido herida, pero sus padres notaron olor a pólvora y un orificio de bala justo en el lugar donde estaba sentada. Poco después confirmaron que había recibido un impacto en la parte superior del cuerpo.

Segundo encuentro y persecución

Mientras intentaban llevar a la niña al hospital por su cuenta, la familia volvió a encontrarse con el mismo vehículo. Según los documentos judiciales, Arceo realizó un giro ilegal, siguió a la minivan durante varias cuadras y llegó a bajarse del auto portando un arma.

Durante ese segundo encuentro, los padres lograron anotar la matrícula del vehículo y proporcionar una descripción del sospechoso a las autoridades antes de huir y buscar ayuda en un estacionamiento cercano.

Arresto y cargos

Horas después, la policía localizó y arrestó a Arceo. De acuerdo con la investigación, en el momento del tiroteo viajaban con él su exesposa y su hija, quien posteriormente declaró haberlo visto apuntar el arma y accionar la corredera antes del disparo.

Arceo fue ingresado en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Bexar y acusado de tres cargos de agresión agravada por disparar un arma de fuego, considerados delitos graves de primer grado, así como un cargo por poner en peligro a un menor. La fianza fue fijada en $375,000 dólares.

Evolución favorable de la menor

La niña fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico y sometida a una cirugía de emergencia. Su padre informó posteriormente que Alisa se encuentra fuera de peligro y en recuperación, calificando su evolución como “realmente buena”.

La familia aseguró que no desea conservar el vehículo involucrado en el ataque, marcado ahora por el impacto de bala y el recuerdo del violento episodio.

“¿Qué vamos a hacer con un coche que tiene un agujero de bala?”, relató el padre. “Mi esposa solo dijo: ‘Ya no quiero ese coche’”.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera