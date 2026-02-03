El cantante mexicano Marco Flores recordó cuando fue secuestrado por un cártel durante un mes

La historia personal de Marco Flores, vocalista de la Banda Jerez, combina éxito musical y violencia extrema. Originario de Jerez, Zacatecas, el cantante se formó desde la niñez en un entorno marcado por la precariedad económica y la necesidad de trabajar, circunstancias que definieron tanto su carácter como su carrera artística en el género de la banda.

Desde muy joven, Flores se integró a la música de manera profesional, pues a los 10 años ya trabajaba junto a su padre, Don Perfecto Flores, maestro de música, alternando la escuela con largas jornadas nocturnas en cantinas y zonas de tolerancia. Esa rutina, según ha contado, lo obligó a madurar antes de tiempo y a dominar varios instrumentos antes de consolidarse como cantante.

En una entrevista reciente para el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Marco Flores relató que su adolescencia también estuvo marcada por la migración forzada.

A los 13 años cruzó por primera vez de manera ilegal a Estados Unidos, experiencia que repetiría en varias ocasiones debido a la falta de oportunidades laborales en su lugar de origen. De acuerdo con su testimonio, llegó a intentar el cruce hasta siete veces, enfrentando detenciones, caminatas de días sin comida ni agua y condiciones de alto riesgo.

Banda Jerez no canta N4RC0 C0RRID0S asegura Marco Flores a pesar de estar muy de moda#MinutosQueCambian: https://t.co/SPyi0ZyQmL pic.twitter.com/1R5PdUPYUb — El minuto que cambió (@elminutoque) January 25, 2026

Durante su estancia en Estados Unidos, según narró, Flores trabajó de manera constante como músico en clubes nocturnos, lo que le permitió no solo sostenerse económicamente, sino también desarrollar una faceta como productor musical. Afirmó haber participado en cientos de grabaciones y aprendido a dirigir proyectos musicales antes de consolidar Banda Jerez en México.

El secuestro que marcó su vida

El episodio que marcó un antes y un después en su vida ocurrió en 2012. El cantante detalló que fue secuestrado cuando se dirigía a su rancho en Zacatecas, tras ser interceptado por hombres armados que fingían ser autoridades. Permaneció privado de la libertad durante 30 días en la sierra, esposado y con los ojos vendados, sin recibir alimento durante los primeros 10 días.

El cautiverio estuvo acompañado de amenazas constantes y de conversaciones explícitas entre los captores sobre asesinatos y torturas. En ese contexto, Flores aseguró que llegó a pedir que, en caso de recibir la orden de matarlo, lo hicieran de manera inmediata para no prolongar su sufrimiento.

El rescate ascendió a 289,534 dólares, además de vehículos y otras pertenencias. La negociación se realizó con comunicación limitada y bajo una fuerte presión para su familia, impacto que, de acuerdo con el propio cantante, derivó en un grave deterioro en la salud de su padre.

Tras recuperar la libertad, Flores continuó con su carrera musical. Señaló que el contacto con el público y las presentaciones constantes fueron determinantes para sobrellevar las secuelas emocionales del secuestro. El escenario, dijo, se convirtió en un espacio de refugio que le permitió seguir adelante.

