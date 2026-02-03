Gustavo Petro se reúne con Donald Trump a puerta cerrada con la misión de poner fin a sus diferencias

La esperada reunión entre Gustavo Petro, mandatario de Colombia, y el presidente Donald Trump se concretó, pero a diferencia de lo que se esperaba se llevó a cabo a puerta cerrada.

A diferencia de lo que ha ocurrido durante las visitas de otros mandatarios a la Casa Blanca, el republicano ni siquiera salió a recibir al político sudamericano de 65 años.

Un punto de controversia entre ambos jefes de estado es la producción de cocaína, pues mientras que en Washington aseguran haber detectado un incremento de esta droga bajo el gobierno de Petro; el colombiano no sólo lo descarta, pues dice estar convencido del éxito de su política de sustitución de cultivos como una alternativa de recursos para quienes antes se veían a obligados a producir la hoja de coca.

La posición asumida por el actual gobierno estadounidense consiste en poner fin a la crisis de salud generada por el consumo de drogas en su mayoría provenientes de Centro y Sudamérica.

Bajo ese enfoque, decidió retirarle la certificación a Colombia como país dispuesto a cooperar en la lucha contra las drogas.

En su momento, Gustavo Petro se opuso a los operativos de la armada estadounidense en contra de embarcaciones sospechosas de traficar con droga en aguas internacionales. (Crédito: Ivan Valencia / AP)

Además, también le revocó la visa estadounidense a Gustavo Petro y lo incluyó, junto a varios de sus familiares, en la denominada “Lista Clinton”, lo cual conlleva sanciones financieras por presuntamente liderar actividades relacionadas con el narcotráfico.

Un detonante que tenso la relación del presidente de Colombia con Washington fueron sus comentarios condenando los operativos de la armada estadounidense llevados a cabo desde el año pasado en contra de embarcaciones circulando en el Caribe, así como el rechazo mostrado a la detención de Nicolás Maduro, exmandatario de venezolano.

Aunque se encuentra en la recta final de su gobierno, Petro solicitó una visa especial para ingresar a Estados Unidos con el objetivo de ser escuchado en la Casa Blanca, pues sus críticos señalan que se encuentra temeroso de correr una suerte similar a la de Maduro, esto en caso de no lograr convencer a Trump de verlo como un aliado en el Cono Sur y no como un incómodo problema a resolver.

Sin embargo, el republicano de 79 años ha demostrado públicamente sentirse incómodo por el tono de los mensajes que semanas atrás empleó su homólogo con respecto a la estrategia adoptada por su gobierno para cerrarle paso al tráfico de drogas.

