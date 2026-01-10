Gustavo Petro propone reconstruir la Gran Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a impulsar este sábado la idea de reconstruir la Gran Colombia como una confederación de naciones autónomas, a través del voto constituyente, destacó que es un proyecto inspirado en la visión de Simón Bolívar.

La propuesta de Petro la publicó en su cuenta de X, donde compartió un mapa de Sudamérica y detalló su plan para la unión regional.

“Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas”, escribió Petro en la red social.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

Estratégica con autonomía para cada país

Según el mandatario colombiano, los países que integren esta confederación podrían establecer políticas comunes en comercio, industrialización, energías limpias, infraestructura y conectividad, al tiempo que mantendrían autonomía en otras áreas.

Petro agregó que la confederación podría contar con un parlamento grancolombiano, un tribunal de justicia y un consejo de gobierno, similares a los modelos de la Unión Europea o los Estados Unidos.

“Un centro de energías limpias, del saber, de infraestructuras de alta tecnología, de movilidad y comunicación… una potencial del turismo y de la conectividad del mundo”, destacó el presidente.

La primera vez que lanzó la propuesta

El jefe de Estado ya había planteado esta idea en noviembre pasado durante la IV cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Santa Marta, donde insistió en que la iniciativa debe surgir de la sociedad civil y no depender únicamente de los gobiernos.



Petro propuso la creación de comités constituyentes en los países que formaron la Gran Colombia, actualmente Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, para discutir la posible confederación.

El mandatario sostiene que esta unión regional permitiría afrontar desafíos comunes, fortalecer el comercio y la industrialización, y revitalizar el legado histórico de Bolívar en el continente.

