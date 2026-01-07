Trump habla por teléfono con Petro; alistan encuentro en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este miércoles una llamada telefónica en la que abordaron temas clave sobre el narcotráfico en la región y la situación en Venezuela.

La conversación, que se extendió por casi una hora, se produjo días después de la captura de Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, quien ahora enfrenta cargos en la justicia estadounidense en Nueva York.

Trump anuncia encuentro en la Casa Blanca

En su primera declaración tras la conversación, Trump calificó el diálogo con Petro como “positivo” y “oportuno”.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, dijo Trump, añadiendo que agradeció el tono de la llamada y expresó su deseo de reunirse personalmente con el presidente colombiano en la Casa Blanca.

Trump también reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están trabajando en los detalles logísticos para concretar una futura reunión en Washington, D.C.

Petro busca resolver desacuerdos sobre narcotráfico

Por su parte, Gustavo Petro expresó que el objetivo de la conversación era tratar dos puntos fundamentales: el narcotráfico en la región y la situación de Venezuela.

Aquí hablando con el presidente Trump pic.twitter.com/zVGjwJiRUx — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

El presidente colombiano destacó que la cercanía geográfica de Colombia con Venezuela hace que ambos países compartan un interés común sobre los sucesos en el país vecino.

“Hablamos durante una hora sobre narcotráfico y Venezuela”, señaló Petro, añadiendo que Maduro no es su aliado, refiriéndose a su distanciamiento con el régimen venezolano tras impedir que asistiera al sepelio de Hugo Chávez.

Tensiones previas al diálogo

La llamada se produjo poco después de que Trump, desde el Air Force One, calificara a Petro como un “hombre enfermo” y lo acusara de tener “molinos y fábricas para hacer cocaína”, un comentario que generó una nueva ola de críticas entre los sectores políticos colombianos.

Petro, sin embargo, se mostró dispuesto al diálogo, afirmando que la conversación fue una oportunidad para aclarar malentendidos y establecer una relación más directa entre ambos gobiernos.

