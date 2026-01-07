Chuck Schumer advierte sobre posibilidad de acciones militares en Cuba y Colombia

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, mostró su preocupación por la posibilidad de que la Administración de Donald Trump contemple nuevas operaciones militares en América Latina, específicamente en países como Cuba y Colombia.

Tras una sesión informativa de carácter clasificado en el Capitolio, Schumer compareció ante los medios con un semblante sombrío. El legislador se reunió con figuras clave del gabinete de Trump: el secretario de Estado, Marco Rubio, conocido por su postura de línea dura contra los regímenes de izquierda, y el secretario de Defensa (Guerra), Pete Hegseth. El objetivo del encuentro era esclarecer los próximos pasos de Washington tras el operativo del pasado 3 de enero que terminó con Maduro en una celda de Nueva York, y los siguientes pasos de la Casa Blanca en política exterior.

“Les pregunté específicamente si no estaban planeando operaciones en otros países. Mencioné directamente a Colombia y Cuba. Y debo decir que me decepcionó mucho su respuesta”, declaró Schumer, sugiriendo que el silencio o la ambigüedad de los funcionarios apunta a una agenda de expansión bélica en la región, pero sin detallar el contenido específico de la contestación recibida, y dejando claro su descontento.

We need public hearings NOW.



The American people deserve transparency and accountability for this administration’s dangerous actions in Venezuela and their plans to create more chaos in the region. pic.twitter.com/27pP9eJGei — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 7, 2026

Tensiones regionales y advertencias desde la Casa Blanca

Las declaraciones de Schumer se dan en un contexto de creciente retórica confrontativa por parte del presidente Trump hacia varios gobiernos latinoamericanos. El mandatario ha lanzado advertencias públicas al presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien mantiene una relación tensa y a quien ha acusado de estar implicado en el tráfico de drogas en la región.

El mismo día del operativo en Venezuela, Trump afirmó que Petro debería “cuidarse el trasero”, una frase que provocó reacciones inmediatas en Bogotá y llamados a defender la soberanía nacional.

En el caso de Cuba, Trump sostuvo recientemente que el gobierno de Miguel Díaz-Canel “está a punto de caer” debido a la falta de ingresos tras la caída del suministro petrolero venezolano. “No sé cómo van a poder mantenerse”, dijo el presidente, al tiempo que sugirió que no sería necesaria una acción directa de Estados Unidos en la isla, aunque sus palabras no disiparon las inquietudes en el Congreso.

El Congreso busca frenar “guerras eternas”

Ante lo que consideran una deriva peligrosa, la bancada demócrata se prepara para dar la batalla en el terreno legislativo. Se espera que este jueves el Senado someta a votación una resolución amparada en la Ley de Poderes de Guerra, buscando maniatar la capacidad del Ejecutivo para actuar sin el aval del Capitolio.

“Los estadounidenses no quieren más guerras eternas, y parece que hacia allá se dirige Trump”, sentenció la senadora Elizabeth Warren. Los demócratas planean utilizar el control del presupuesto federal, que vence el 30 de enero, como una palanca para frenar cualquier aventura militar adicional en el Caribe o Sudamérica.

