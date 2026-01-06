Hakeem Jeffries afirma que la captura de Nicolás Maduro fue para beneficiar a compañías petroleras

Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, afirma que la captura de Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, se produjo para beneficiar a compañías petroleras estadounidenses y no por cuestiones ligadas al narcotráfico.

Durante un encuentro con representantes de la prensa, el demócrata de 55 años arremetió en contra del presidente Donald Trump por haberse saltado al Congreso para que le autorizara una incursión militar en Venezuela.

“Esta no fue una acción policial. Le mienten al pueblo estadounidense al decir eso. Fue una acción militar sin precedentes”, indicó.

Aunque Jeffries definió a Maduro como “un tipo malo” y un “dictador”, dio por descartado que representará una amenaza directa para la seguridad nacional.

Bajo su óptica, el verdadero motivo detrás del derrocamiento del presidente venezolano consistió en beneficiar a las compañías petroleras estadounidenses interesadas en las riquezas energéticas de la República Bolivariana.

“El pueblo estadounidense rechaza la posibilidad de otra guerra extranjera injustificada que parece estar en el horizonte debido al deseo de Trump de recompensar a las grandes petroleras”, subrayó.

Hakeem Jeffrie y Chuck Schumer, lideran a los demócratas que se oponen a las políticas promovidas por Donald Trump. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Con el objetivo de exhibir lo que va su perspectiva es lo ilógico de las políticas promovidas por Donald Trump en las últimas semanas, Hakeem Jeffries citó el indulto que le concedió al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, declarado culpable de contrabandear más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos y con una condena de 45 años de prisión.

“(Hernández) dijo que quería meterles cocaína por la nariz a los gringos. ¿Y esta es la persona a la que Donald Trump indultó? ¿Y ahora se supone que el pueblo estadounidense debe creer que toda esta situación en Venezuela tiene algo que ver con una operación antinarcóticos? Piérdase”, expresó.

Por el momento, los demócratas, así como algunos republicanos están presionando al Congreso para que se apruebe una resolución sobre poderes de guerra donde se enfatice la necesidad de que la administración federal debe obtener la aprobación de los legisladores antes de poner en marcha cualquier ofensiva militar implementada fuera del territorio estadounidense.

Sigue leyendo:

• Acciones de Trump en Venezuela “fueron totalmente anticonstitucionales”, advierte el Brennan Center

• “Venezuela no tendrá nuevas elecciones”; la Casa Blanca descarta una pronta convocatoria

• Nicolás Maduro se asume “no culpable” y acusa secuestro y ser “prisionero de guerra” de Estados Unidos