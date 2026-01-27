Gustavo Petro exige a Trump devolver a Maduro a Venezuela para ser juzgado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro hizo un llamado al presidente Donald Trump a devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que sea juzgado por tribunales de su país y no por la justicia estadounidense.

El llamado de Petro lo hizo a pocos días de su reunión con el presidente Trump, prevista para el 3 de febrero en la Casa Blanca.

“Tienen que devolverlo y que lo juzgue un tribunal venezolano, no estadounidense”, afirmó Petro, quien cuestionó duramente la incursión militar estadounidense en Caracas, realizada el pasado 3 de enero, durante la cual fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores y posteriormente trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por presunto tráfico de drogas.

Críticas a la intervención militar en Venezuela

Petro rechazó el uso de la fuerza como mecanismo para resolver disputas políticas en América Latina y advirtió que bombardear Caracas no representa un ataque contra Maduro, sino contra todo el pueblo venezolano.

“¿Cómo se les ocurre bombardear la patria de Bolívar? Esa marca no será contra Maduro, así muera en una cárcel de los Estados Unidos. Esa marca es histórica, no se olvidará jamás”, sostuvo Petro, en una declaración cargada de simbolismo regional.

Petro calificó la detención del líder venezolano como un “secuestro”, al considerar que se llevó a cabo sin base legal y en violación de la soberanía de Venezuela, postura que ha mantenido desde el momento de la operación militar ordenada por Trump.

Cuestionamientos al orden internacional y a la ONU

El mandatario colombiano enmarcó su postura dentro de una crítica más amplia al orden internacional actual, señalando la “decadencia” de organismos como Naciones Unidas, a los que acusa de incapacidad para frenar conflictos armados como la guerra en Gaza.

No obstante, Petro subrayó que la superación de ese sistema no debe darse mediante intervenciones militares, sino a través de una visión de “hermandad humana”, que, según afirmó, debe estar por encima de la lógica tradicional de los Estados.

Relación tensa entre Petro y Trump

El pronunciamiento ocurre en un contexto de relaciones bilaterales tensas entre Colombia y Estados Unidos, especialmente desde el regreso de Trump al poder. Los desacuerdos han girado en torno a la política migratoria, el despliegue militar estadounidense en el Caribe, la estrategia antinarcóticos y las acciones bélicas en Medio Oriente.

La relación se deterioró notablemente el 26 de enero de 2025, cuando Petro se negó a recibir un vuelo con migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos, al denunciar un “trato indigno” hacia sus connacionales. Días después, el mandatario colombiano planeaba pronunciar un discurso crítico contra Trump en la Plaza de Bolívar, aunque la tensión disminuyó tras una llamada telefónica entre ambos presidentes.

“Trump me cambió el discurso, pero está escrito y algún día lo publicarán”, recordó Petro, aludiendo al mensaje que había preparado como defensa de la soberanía regional.

Expectativa por la reunión en la Casa Blanca

El gobierno de Trump ha defendido la captura de Maduro como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley”, mientras que el propio mandatario venezolano se declaró prisionero de guerra ante un tribunal estadounidense.

La reunión del 3 de febrero entre Petro y Trump será clave para intentar desescalar las tensiones diplomáticas y redefinir el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto regional marcado por la inestabilidad política y los debates sobre soberanía e intervención extranjera.

