Video: Armada de Colombia incauta 2 toneladas de cocaína tras persecución a una lancha rápida

La Armada de Colombia incautó más de dos toneladas de cocaína tras perseguir una lancha rápida cargada de drogas y combustible en el Océano Pacífico Sur, informaron las autoridades el miércoles, mientras el mayor país productor de cocaína del mundo se enfrenta a la presión de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.

El operativo se llevó a cabo a unas 140 millas náuticas de Tumaco, ubicada en el suroeste del país, en la región de Nariño, según informó la Armada en una publicación en redes sociales. Las autoridades informaron haber encontrado 2,000 kilogramos de cocaína (4,400 libras) y 270 galones de combustible en la lancha rápida. Tres ciudadanos colombianos a bordo fueron arrestados.

La Armada publicó un video de la intercepción, que muestra a oficiales armados subiendo a la embarcación mientras se ordenaba a tres sospechosos que se tumbaran boca abajo en la proa. Las autoridades también difundieron imágenes que muestran pilas de la presunta droga alineadas en la orilla después del operativo.

La Armada afirmó que la incautación de drogas, con un valor estimado de más de 95 millones de dólares, impidió “la distribución de aproximadamente 4.9 millones de dosis en las calles del mundo”.

#ContundenciaOperacional | Cerca de dos toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas por nuestra @ArmadaColombia en desarrollo de operaciones navales en el Pacífico colombiano, esto luego de interceptar una embarcación tripulada por tres sujetos, quienes transportaban el… pic.twitter.com/NRKqRIvYq9 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) January 14, 2026

La incautación se produce mientras la administración Trump continúa su campaña militar contra presuntos barcos que transportan drogas en las costas de Sudamérica, en el océano Pacífico y el mar Caribe. Estos ataques, que comenzaron en septiembre, han causado la muerte de más de 100 personas.

Trump ha criticado al presidente Gustavo Petro, llamándolo “enfermo” e insinuando una posible acción militar en el país. Sin embargo, ambos líderes hablaron a principios de este mes y un funcionario colombiano familiarizado con la conversación declaró a CBS News que la llamada fue “muy positiva”, describiéndola como un “cambio de 180°” en la retórica de ambas partes.

Trump invitó a Petro a la Casa Blanca, y Petro le dijo a CBS News que iría “para detener una guerra mundial”.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han sido tensas durante meses, con la administración Trump acusando al gobierno colombiano de no contener el aumento repentino en la producción de cocaína.

En octubre del año pasado, Trump calificó a Petro como “líder del narcotráfico”, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció sanciones contra Petro y su familia, alegando que “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”. Estados Unidos también eliminó a Colombia de la lista de aliados en la guerra contra las drogas.

Sin embargo, Colombia ha realizado varias incautaciones importantes de drogas en los últimos meses. En noviembre, el país anunció su mayor incautación de cocaína en una década, con 14 toneladas confiscadas en su principal puerto del Pacífico.

