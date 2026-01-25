Trump revela que el “descombobulador” fue el arma secreta en la captura de Nicolás Maduro

El presidente Donald Trump afirmó que el Pentágono utilizó un arma secreta, a la que llamó descombobulador, durante la operación que llevó a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, al asegurar que el dispositivo inutilizó por completo el equipamiento militar de Venezuela.

En una entrevista concedida al diario The New York Post, Trump sostuvo que esta tecnología impidió cualquier respuesta defensiva por parte del gobierno venezolano durante el operativo realizado el 3 de enero, cuando helicópteros estadounidenses sobrevolaron Caracas.

“El descombobulador; no tengo permitido hablar sobre esto”, dijo el mandatario, antes de añadir que el arma “hizo que el equipo dejara de funcionar”.

“Apretaron los botones y nada funcionó”, dijo Trump

Trump afirmó que las fuerzas venezolanas estaban listas para responder al operativo, pero que el sistema falló por completo tras la intervención estadounidense.

“Nunca lograron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y no consiguieron lanzar ni uno solo. Llegamos nosotros, apretaron los botones y nada funcionó. Estaban completamente preparados para nuestra llegada”, declaró.

El presidente ya había insinuado el uso de tecnología avanzada días antes, cuando tras la captura de Maduro afirmó que “las luces de Caracas se apagaron en gran parte gracias a una cierta pericia que poseemos”, sin ofrecer mayores detalles.

Testimonios y fallas en sistemas militares

De acuerdo con versiones citadas por el medio estadounidense, miembros del equipo de seguridad de Maduro aseguraron que los sistemas de radar se apagaron de manera repentina, mientras que algunos guardias presentaron síntomas físicos como sangrado nasal y vómitos tras el inicio del operativo.

Aunque el gobierno estadounidense no ha revelado información técnica sobre el descombobulador, Trump se jactó de que la operación fue ejecutada sin que Venezuela pudiera activar sus defensas.

Amenaza de ataques terrestres contra el narcotráfico

Durante la entrevista, Trump volvió a plantear la posibilidad de ataques terrestres contra cárteles del narcotráfico en América Latina. Al ser cuestionado sobre si estas acciones podrían realizarse en México, Venezuela o Colombia, respondió: “Podría ser en cualquier lugar”.

El mandatario estadounidense reiteró que ha discutido esta opción con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha rechazado la propuesta al argumentar la defensa de la soberanía mexicana y la necesidad de soluciones pacíficas.

Petróleo venezolano y relación con Caracas

Trump también habló sobre los acuerdos para comercializar hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y los planes para reactivar la producción petrolera del país sudamericano mediante la entrada de empresas extranjeras, con inversiones que cifró en 100 mil millones de dólares.

“Estamos gestionando la producción de petróleo en Venezuela. Venezuela obtendrá una parte y nosotros otra. Luego, las grandes compañías petroleras intervendrán y extraerán tanto petróleo que Venezuela ganará más dinero que nunca antes”, aseguró.

Esta semana, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez informó que Caracas ya ha recibido 300 millones de dólares por la venta de crudo acordada con Washington.

Las declaraciones de Trump sobre el descombobulador, los ataques al narcotráfico y el control del petróleo venezolano refuerzan el tono confrontativo y expansivo de su política exterior, marcada por el uso de la fuerza y la presión directa sobre gobiernos de la región.

