Jueza impide acabar con el programa de reunificación familiar de inmigrantes

La jueza federal de distrito Indira Talwani emitió una orden de restricción temporal que extiende el estatus de “libertad condicional de reunificación familiar” de los inmigrantes que iba a expirar el miércoles como parte de la amplia ofensiva del gobierno contra la inmigración.

De tal manera, la jueza impidió de forma temporal acabar con los programas migratorios humanitarios de reunificación familiar para nacionales de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, como había ordenado hace un mes Donald Trump.

El fallo, ordenado el sábado y difundido este domingo, concede una moción de emergencia a los migrantes afectados, lo que implica una orden de restricción temporal de 14 días contra las nuevas medidas que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 12 de diciembre.

“Los demandantes han demostrado daño irreparable para los propósitos de una orden de emergencia temporal. Al balancear el interés de las partes, la corte encuentra que una orden de emergencia está garantizada”, indicó la sentencia de la jueza Indira Talwani, de la Corte de Distrito de Massachusetts.

La orden ocurre un mes después del anuncio del DHS de terminar con el programa “Family Reunification Parole” (FRP) para estos siete países, lo que obligaba a inmigrantes amparados con este beneficio a abandonar Estados Unidos a mediados de enero, si carecían de otra alternativa legal para quedarse en el país.

BREAKING: Judge Indira Talwani (Obama appointee in District of MA) temporarily STAYS (blocks) the termination of Family Reunification Parole Processes for Colombians, Cubans, Ecuadorians, Guatemalans, Haitians, Hondurans, and Salvadorans for 14 days. The court rules that DHS did… pic.twitter.com/vTctsXXSAZ — Judicial Hub (@judicialhub) January 10, 2026

Talwani afirmó que los funcionarios de inmigración no notificaron adecuadamente a quienes podrían perder su autorización legal para permanecer en Estados Unidos, a pesar del requisito de que recibieran notificación directa.

En contraparte, la administración Trump dijo que planeaba proporcionar la “notificación escrita” requerida a los inmigrantes afectados a través de cuentas en línea, pero el juez dijo que algunos inmigrantes con estatus de “libertad condicional” recibieron notificación electrónica semanas después del anuncio el mes pasado, mientras que otros afirman que nunca fueron notificados.

El programa, implementado durante la Administración de Joe Biden, ha permitido a migrantes de estos países reunirse con sus familias en Estados Unidos mientras esperan visados o concretar sus procesos migratorios.

Pero el Gobierno de Trump argumentó que estos programas se usaron de manera indebida, al sostener que personas poco verificadas eludieron el proceso tradicional para obtener esa protección migratoria.

Abogados de los migrantes afectados, un estimado de entre 10,000 y 15,000, han advertido de daños para las familias, incluyendo niños, porque la mayoría de ellos perderían su estatus legal y tendrían que abandonar a sus parientes.

La jueza Talwani exigió al DHS que presente documentos administrativos a más tardar el martes para defender su postura y presentar una apelación contra el fallo.

