Mató a puñaladas a una mujer embarazada y quemó su apartamento tras una venta por Facebook en Chicago

Una mujer embarazada de 30 años, identificada como Eliza Morales, murió en Downers Grove, Illinois, luego de ser apuñalada en al menos 70 ocasiones por un adolescente que había adquirido una camioneta de la familia a través del mercado de Facebook, informaron las autoridades del condado de DuPage.

El presunto agresor, Nedas Revuckas, de 19 años, fue arrestado y acusado de tres cargos de asesinato en primer grado, homicidio intencional de un niño no nacido, robo a mano armada, incendio agravado y crueldad agravada hacia los animales.

Una disputa tras la venta del vehículo

De acuerdo con un comunicado oficial, el esposo de la víctima, Gabriel Morales, había puesto a la venta una Ford Ranger modelo 1994, que fue comprada por Revuckas el 24 de enero. Horas más tarde, el joven regresó a la vivienda para devolver las placas del vehículo y entregar una factura por la venta.

Durante ese segundo encuentro, Morales —quien tenía cinco meses de embarazo— y el adolescente se habrían visto involucrados en un altercado alrededor de las 5:30 p.m., presuntamente por el estado del vehículo.

Según la investigación, Revuckas se tornó violento y apuñaló repetidamente a la mujer, causándole heridas mortales, principalmente en la cabeza y el cuello.

Incendio provocado y ataque a la mascota

Minutos después del ataque, el Departamento de Bomberos de Downers Grove respondió a una alarma de incendio en la vivienda. Morales fue encontrada gravemente herida en la entrada del apartamento y fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades sostienen que el sospechoso provocó el incendio utilizando la estufa, artículos domésticos y productos químicos, y luego inició un segundo foco cerca de la puerta principal.

La perra de la familia, Zula, también fue atacada y recibió una puñalada entre los ojos. El animal sobrevivió y fue trasladado a un hospital veterinario.

Dolor e indignación

“Pura maldad. Nadie lo entiende; ella no se merecía esto”, declaró Angélica Silva, suegra de la víctima, a ABC 7. “Simplemente vamos a criar a su hija tal y como era”.

El fiscal estatal del condado de DuPage, Robert Berlin, expresó sus condolencias a los familiares, destacando la magnitud de la pérdida para la comunidad.

Una campaña de GoFundMe creada para apoyar a la familia y reconstruir el hogar describe a Morales como una madre devota, generosa y profundamente comprometida con su familia. Le sobreviven su esposo y su hija de dos años.

Revuckas compareció ante el tribunal el jueves y tiene prevista una nueva audiencia el 18 de febrero, mientras el caso continúa su curso judicial.

