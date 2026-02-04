¡Fuera el ICE! claman estudiantes de secundaria en Los Ángeles

Junto a cientos de alumnos de secundaria de distintos puntos de la ciudad y el condado de Los Ángeles, Melanie Cruz y Estela Romero, dos estudiantes de 13 años, se salieron de su escuela este miércoles 4 de febrero para participar en una marcha y protesta para exigir al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) que se vaya.

“Decidí venir hoy a pelear por todas las vidas que el ICE se ha llevado y los niños que ha separado de sus familias. El ICE necesita entender que no es correcto, y vamos a luchar por nuestra comunidad para parar estas redadas”, dijo Melanie, quien junto con Estela, cursan el octavo grado en una escuela intermedia (middle school) del barrio de Eagle Rock, pero cuyo nombre prefirieron no hacer público.

Melanie Cruz y Estela Romero, dos amigas estudiantes se manifiestan en las calles contra el ICE. (Araceli Martínez/La Opinión)

Estela dijo que todos en su familia emigraron de México a Estados Unidos, y tanto ellos como sus abuelos están asustados de salir a la calle.

“Me enoja que teman hacer cosas normales. Así que vine aquí porque quiero pelear por mi familia, mis abuelos y mi cultura”, dijo Estela.

Ambas estudiantes mostraron una gran madurez para su edad. Fueron quizá de las más pequeñas participantes en la manifestación alrededor del primer cuadro de la ciudad que reunió a alumnos del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Los estudiantes de escuela intermedia y secundaria marcharon del Ayuntamiento al edificio federal para protestar contra los agresivos operativos de migración, en los se han arrestado a cientos de inmigrantes y han matado a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Renée Good y el enfermero Alex Pretti.

Good fue asesinado por un agente del ICE el 7 de enero, y Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos, fue baleado por agentes de la Patrulla Fronteriza el 24 de enero.

De acuerdo a un reporte del Departamento de Seguridad Nacional, entre junio y diciembre de 2025, se arrestaron a más de 10,000 inmigrantes indocumentados en el área de Los Ángeles.

Melanie confesó sentirse frustrada y triste porque dijo que antes de Trump, Los Ángeles solía ser una ciudad hermosa y pacífica.

“Esta violencia destruye nuestra paz, se siente como una guerra, como una guerra contra todo, y es terrible ver morir a la gente luchando por su vida”.

Reveló que sus abuelos son inmigrantes y también tienen miedo.

“No puedo permitir que mi familia viva así, por eso hoy vengo a luchar”.

Las dos muchachitas, sosteniendo pequeñas banderas de México, alzaron sus voces para gritar maldiciones contra el ICE: ¡Jódanse! ¡Jódanse!

“Estamos en la escuela intermedia. No está bien que siendo tan jóvenes, estemos presenciando todo esto. Es simplemente horrible, la gente está muriendo. Están matando a personas inocentes que intentan defenderse. Estamos haciendo protestas pacíficas, y su respuesta es agresiva”.

Melanie interviene para decir: “Es una locura, y los niños, por ejemplo, ni siquiera pueden ir a la escuela por miedo a que los separen de sus padres. Y me lastima mucho ver que esto suceda, aunque no tenga ningún parentesco con nadie a quien le haya pasado. ¡Me duele!”.

Estudiantes de secundaria abandonan las aulas para protestar contra redadas. (Araceli Martínez/La Opinión)

La movilización comenzó después de las 10 de la mañana, cuando los jóvenes estudiantes aprovecharon el receso para abandonar las clases y salir a protestar.

Mientras caminaban entonaban consignas tales como “¿Qué queremos? ICE out (ICE fuera) y No Justice no peace (Sin justicia no hay paz).

No había solo estudiantes de Roosevelt High School en Boyle Heights sino de Felicitas and Gonzalo Méndez High School, la Garfield High School, Francisco Bravo Medical Magnet pero también muchachos de secundarias de Koreatown, Eagle Rock, Pico Union y hasta de Compton.

”La huelga está liderada por estudiantes, es pacífica y se basa en la protección de nuestro derecho a la educación y a nuestras comunidades. Actuamos con unidad, estrategia e intención por nuestras familias y nuestro futuro” , escribieron los organizadores en Instagram LA School Walkout.

Un grupo de cinco estudiantes latinos con edades entre los 14 y los 16 años que prefirieron no dar sus nombres, pero que revelaron venían de una secundaria del barrio de Lincoln Heights, dijeron que salieron a marchar enojados porque el ICE está separando familias.

“Se están llevando a papás, mamás, y alejándolos de sus niños. ¡Eso es muy malo!”, dijo uno de los muchachos.

Otro joven dijo que al presidente Trump no le importa la gente, y hace lo que quiere no solo aquí sino en el mundo entero.

Los adolescentes coincidieron que se sentían muy bien de haber salido a las calles a manifestarse contra las redadas migratorias.

Estudiantes del LAUSD toman las calles para pedir al ICE que se vaya. (Araceli Martínez/La Opinión)

¿Qué mensaje quieren mandar al presidente Trump y a su administración?

“Que se joda, que se joda el ICE y se larguen de Estados Unidos”, gritaron casi al unísono los cinco muchachos.

Una estudiante senior de secundaria de 16 años, hija de padre inmigrantes, que pidió no ser identificada dijo que se animó a protestar por quienes no pueden hacerlo.

“Están pasando muchas cosas, como tiroteos indiscriminados. Me siento muy conmovida, porque es muy triste. Solo intentamos protestar para que esto pare, pero no podemos hacer mucho más que protestar”.

Y agregó: “Simplemente matan a seres humanos sin ningún motivo”.

Pidió al presidente Trump parar sus despiadados operativos.

“¿Cómo se sentiría si estuviera en nuestro lugar? Todos somos humanos, no somos extraterrestres. Todos tenemos sentimientos. Es una situación terrible. Nos están matando sin motivo”.

Comentó que tuvieron la aprobación de sus maestros para salir a manifestarse, y no recibieron ninguna advertencia de que iban a ser suspendidos o alguna acción en contra.

Estudiantes tan jóvenes como los 13 años marcharon contra el ICE . (Araceli Martínez/La Opinión)

Esta estudiante dijo que es la tercera vez que sale a manifestarse desde que comenzaron las redadas en Los Ángeles.

“Queremos al ICE fuera. Al fin y al cabo pagamos nuestros impuestos, ¿por qué ir en nuestra contra? Hemos ayudado mucho. Probablemente la mitad de estos edificios a nuestro alrededor en el centro fueron construidos por inmigrantes”.

Dos jovencitas y un muchacho que no quisieron ser identificados, que marchaban juntos, dijeron que se unieron a la movilización estudiantil porque consideran que es injusta la separación de familias.

“Es bien feo todo lo que estamos viendo todos los días. Hasta los que nacieron aquí están sufriendo”, dijo un muchacho de 17 años.

Una estudiante de 16 años comentó que ella participó en representación de quienes tienen miedo de salir.

“Solo les pedimos que nos den la oportunidad de vivir el sueño americano”, dijo .

En tanto una joven estudiante de 18 años, dijo que el ICE simplemente está deteniendo a cualquiera que parezca mexicano o de alguna otra etnia que no sea blanca.

“Nuestra movilización de hoy ayuda a la causa porque las escuelas están perdiendo estudiantes; y deberían intentar ayudar y abogar porque el ICE pare, ya que sus alumnos se están yendo”.

Señaló que algunos de sus profesores apoyan que los estudiantes se manifiesten.

Y con voz fuerte, esta joven cerró diciendo que el presidente Trump necesita renunciar.

“¡Necesita irse!”.

En una carta dirigida a los padres, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, dijo la semana pasada, un día antes del paro general del 30 de enero, que apoyan el derecho de los estudiantes a protestar.

Sin embargo, advirtió que el lugar más seguro para los estudiantes es la escuela.