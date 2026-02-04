Horóscopo de hoy de Nana Calistar 04 de febrero de 2026

LEO — 04 de febrero de 2026

Leo, amaneces con presentimientos fuertes, de esos que no se ignoran porque cuando tú presientes algo, casi siempre se cumple. No es miedo, es intuición afinada, así que pon atención a las señales, a los sueños y a los mensajes que llegan disfrazados de casualidad. Esta semana cuida mucho tu cuerpo, especialmente caídas, golpes o descuidos, porque podrías terminar pagando caro un momento de distracción. No andes corriendo ni queriendo demostrar que puedes con todo, porque hasta el león más fuerte necesita cuidarse. La mitad de la semana pinta muy buena para avanzar en metas, proyectos y decisiones importantes, pero solo si dejas de escuchar a gente que no tiene nada que aportar y solo busca colgarse de tu brillo. Recuerda que no todo el que te aplaude te desea el bien.

En cuestiones familiares, se ven chismes, comentarios incómodos y hasta traiciones pequeñas que duelen más porque vienen de personas cercanas. No te hagas el fuerte si algo te duele, pero tampoco armes un drama innecesario. Aprende a hablar claro, directo y sin veneno, porque aclarar las cosas a tiempo evitará rupturas más grandes. La palabra “perdón” será clave estos días, no como humillación, sino como liberación. A veces pedir disculpas no te hace menos, te hace más sabio. Si dejas pasar el tiempo, el orgullo puede costarte relaciones valiosas que después vas a extrañar.

En el amor, Leo, andas intenso, demandante y con ganas de atención, pero ojo, no todos pueden darte lo que tú esperas. Si tienes pareja, evita escenas innecesarias, celos sin fundamento y reclamos por cosas que solo existen en tu cabeza. Si estás soltero o soltera, alguien podría acercarse con intenciones dudosas, solo buscando pasar el rato. Disfruta, pero no entregues el corazón tan rápido ni prometas lo que no piensas cumplir. Recuerda que el amor bonito empieza cuando dejas de mendigar cariño.

En lo económico, vienen oportunidades si te mueves y no esperas a que te toquen la puerta. No prestes dinero ni confíes secretos, porque podrías arrepentirte. Es momento de cuidar lo tuyo y pensar a largo plazo. Tu carácter estará un poco explosivo, así que respira antes de hablar, porque una palabra mal dicha puede provocar pleitos innecesarios. Consejo de señora: cuídate, aléjate de la gente tóxica, confía en tu intuición y no apagues tu luz por nadie.

VIRGO — 04 de febrero de 2026

Virgo, febrero arranca movido, con oportunidades importantes, pero también con pequeñas pérdidas que vienen a enseñarte a soltar el control. Se marcan extravíos de objetos, fallas en aparatos electrónicos o gastos imprevistos que te sacan de tu zona cómoda. No te enojes ni dramatices, mejor toma esto como una señal para organizarte mejor y cuidar más tus cosas. En temas de salud, pon atención a tu alimentación, al descanso y a los cambios de clima, porque tu cuerpo te va a pasar factura si sigues ignorando señales. No todo se arregla con café y desveladas, aprende a escucharte.

La mitad de la semana será intensa emocionalmente, pero también reveladora. Vas a entender qué es la felicidad de verdad y no esa idea perfecta que te has vendido por años. A veces ser feliz es estar en paz, aunque no todo esté resuelto. El segundo mes del año te impulsa a retomar metas que habías dejado a medias. Traes ganas, energía y claridad, solo necesitas dejar de postergar. Si algo no se ha logrado, no es porque no puedas, sino porque te saboteas dudando demasiado.

En el amor, Virgo, se ve un encuentro fugaz, un amor de una noche o una tentación que llega sin avisar. Disfruta si así lo decides, pero cuídate, porque se marcan riesgos de embarazos no deseados o enredos emocionales innecesarios. No confundas pasión con compromiso ni promesas con realidades. Si tienes pareja, evita discusiones familiares, no vale la pena reabrir heridas viejas ni repetir historias que ya sabes cómo terminan. Aprende a elegir tus batallas y a guardar silencio cuando hablar solo empeora las cosas.

Amistades podrían alejarse por un comentario que soltaste sin pensar. No te culpes de más, quien deba quedarse lo hará, y quien se vaya, probablemente ya estorbaba. A veces la vida limpia tu entorno para que avances más ligero. En lo económico, no es momento de grandes inversiones, pero sí de ordenar cuentas y pagar pendientes. Cuida documentos, contraseñas y acuerdos, porque alguien podría querer pasarse de listo.

Consejo de señora: deja de querer cargar con todo, no eres responsable de salvar a nadie. Priorízate, cuida tu salud, pon límites claros y confía en que lo que se va, abre espacio para algo mejor. Febrero te pide madurez, calma y decisiones conscientes, no impulsivas.

LIBRA — 04 de febrero de 2026

Libra, hoy la vida te pide que midas cada palabra que sale de tu boca, porque tu lengua anda más filosa de lo normal y podrías lastimar a personas que te quieren de verdad. No todo lo que piensas necesita decirse, y no todo lo que sientes debe salir en caliente. Estos días traen nostalgia fuerte, recuerdos de personas que ya no están o de etapas que no volverán, y aunque duela, también viene aprendizaje. No te castigues por lo que fue, mejor honra lo vivido y sigue adelante. Tu carácter estará sensible y cambiante, así que cuidado con reaccionar desde el enojo, porque podrías herir a alguien muy importante para ti sin darte cuenta.

En el amor, Libra, si estás soltero o soltera, se asoma una persona nueva que te mueve el piso y te devuelve la ilusión, pero no te aceleres. Aprende a conocer antes de entregar, porque no todo lo que brilla es oro. En la familia se marca un rompimiento o distanciamiento que duele, pero que era necesario para poner límites. No intentes cargar culpas que no te corresponden. Asume tus errores, sí, pero deja que cada quien se haga responsable de los suyos. Llegan personas importantes a tu vida que no vienen a quedarse para siempre, sino a darte lecciones que te van a sacudir el alma.

Existen heridas en ti que ya no van a sanar por completo, pero están en reposo, y así seguirán mientras no las rasques. Aprenderás a vivir con ellas sin que te definan. Cuando creas que todo está perdido, la vida y Dios te sorprenderán de una manera inesperada. No pierdas la fe ni la esperanza, aunque a veces sientas que caminas solo. En lo económico, no es momento de riesgos grandes, pero sí de ordenar pendientes y dejar de gastar por llenar vacíos emocionales.

Eres una persona cambiante, Libra, te cansas rápido de lo mismo y eso te ha quitado estabilidad. Es momento de comprometerte contigo y con tus sueños. No los dejes a medias otra vez. Vienen cambios importantes que no te van a gustar al inicio, pero que te empujarán a crecer. Aprende a adaptarte sin pelearte con la vida. Consejo de señora: piensa antes de hablar, perdona sin olvidar, cuida tu corazón y no te abandones por complacer a los demás.

ESCORPIÓN — 04 de febrero de 2026

Escorpión, tu lado oculto anda más despierto que nunca. Traes rencores guardados, heridas viejas y un miedo enorme a volver a amar como antes. Tu bipolaridad, tu carácter cambiante y tu escudo emocional han sido tu forma de protegerte, pero también han alejado a personas que te querían bien. Dices las cosas sin filtro, sin miedo a las consecuencias, y aunque esa franqueza es virtud, también puede convertirse en arma. A veces hieres hasta a tu propia familia sin notarlo. Eres vengativo solo con quien lo merece, pero recuerda que no todas las batallas valen la pena.

Esta semana es clave para recordar quién eres y hacia dónde vas. No permitas que nadie te manipule ni juegue con tus emociones. Cree en ti, en tus capacidades y en tus sueños, porque tienes más poder del que imaginas. Es momento de ir por eso que tanto deseas sin miedo al qué dirán. Deja que la vida te sorprenda, pero también sorpréndela tú tomando decisiones valientes. En lo económico se ve dinerito extra, un pago pendiente o una entrada inesperada que te da respiro. Hay posibilidad de viaje o incluso de cambio de residencia que te mueve el piso y te obliga a replantear planes.

En el amor, Escorpión, sigues protegiéndote demasiado. Si tienes pareja, baja la guardia y deja de probar lealtades, porque el amor no se mide con celos ni control. Si estás soltero o soltera, alguien del pasado podría reaparecer solo para ver si aún tiene poder sobre ti. No caigas. Aprende a soltar sin rencor. En la familia, evita discusiones por orgullo, porque podrías decir cosas difíciles de borrar.

Vienen días de reflexión profunda en los que tomarás decisiones que cambian el rumbo de tu vida. Es momento de crecer emocionalmente y darte la felicidad que siempre has esperado de otros. Nadie va a salvarte ni a llenarte si tú no haces el trabajo interno. En la salud, cuida el descanso y el estrés, porque tu cuerpo ya resiente tanto coraje acumulado.

Consejo de señora: suelta el pasado, perdona para sanar, no para volver, y aprende a amar sin miedo. La vida no siempre golpea, a veces solo empuja para que despiertes.

ARIES — 04 de febrero de 2026

Aries, no le tengas miedo a los cambios porque justo ahí es donde la vida te quiere acomodar las piezas. Todo lo que se mueve en estos días viene con enseñanza, aunque al inicio no te guste. Deja de insistir en caminos que sabes bien que no son para ti, ni en personas que nunca te van a dar lo que esperas. Cierra ciclos que ya no funcionan, aunque duela, porque seguir ahí solo te roba energía. Tu bondad radica en que eres de un solo amor, leal hasta el cansancio, pero también te cuesta volver a creer cuando te traicionan. Eso te ha vuelto más cuidadoso, más desconfiado y más callado de lo que aparentas.

La familia sigue siendo tu punto débil, ahí das todo, aunque a veces no recibas lo mismo. No te reproches por eso, habla bien de tu corazón. Se marca la llegada de una persona de piel blanca que moverá tu forma de ver la vida, te hará cuestionarte decisiones y pensar distinto. No te quedes con ganas de nada, Aries, la vida no espera. Deja de buscar a quien no te valora ni te pone como prioridad, porque ahí no es. Quien quiere estar, está, sin excusas. Cuídate de cambios repentinos de carácter, porque podrías decir cosas que después te cueste reparar. Aprende a respirar antes de explotar.

En el amor, se marca el regreso de alguien del pasado, pero no para quedarse, sino para que valores lo que hoy tienes o para que confirmes que esa historia ya no va contigo. No confundas nostalgia con amor. Si tienes pareja, viene un cambio fuerte que pondrá a prueba la relación, pero también puede fortalecerla si hablan con honestidad. Si estás soltero, no te cierres, pero tampoco entregues todo tan rápido. Aprende a disfrutar sin apegarte.

En lo económico, no es momento de arriesgarte de más, pero sí de organizarte. Deja de pensar tanto en lo negativo, porque tu mente anda jugando en tu contra. Pensamientos oscuros, tristeza y ansiedad podrían aparecer si no frenas a tiempo. Recuerda que lo que piensas, atraes. No te autosabotees. Busca actividades que te distraigan y te conecten contigo.

Consejo de señora: no persigas lo que no te quiere, no te quedes donde no te cuidan y no te castigues por sentir. La vida te está enseñando a elegirte primero, aunque al principio se sienta raro.

TAURO — 04 de febrero de 2026

Tauro, las amistades llegan con sorpresas que te sacan una sonrisa y te recuerdan que no estás solo. Una noticia en el área laboral te va a levantar el ánimo y devolverte la motivación que traías apagada. Se ve un dinerito extra que cae como bendición y te ayuda a respirar más tranquilo. Aprovecha este impulso para ponerte al corriente y no volver a desordenarte. Tu lado oscuro sigue siendo ese carácter explosivo que sale cuando te hartas, cuando ya no aguantas y mandas todo a la fregada. También tu falta de empuje para ir por más te ha frenado, muchas veces por flojera, otras por no creer en ti.

Eres un signo cambiante, aunque no lo admitas. Difícil de complacer y rápido para cambiar de opinión, eso confunde a quienes te rodean. En el amor, te cuesta enfrentar lo que sientes, prefieres huir o hacerte el fuerte. Amores nuevos aparecen, pero depende de ti si los dejas entrar o los espantas con tus miedos. Recuerda que nadie merece tus lágrimas ni que bajes tu nivel por alguien que no te suma. Aprende a quererte, amarte y ponerte en primer lugar, no desde el ego, sino desde el amor propio.

Si tienes pareja, es momento de respetar, confiar y hablar claro. Los problemas que han existido no se solucionan escondiéndolos debajo del tapete. Este es el mejor momento para poner las cartas sobre la mesa y salvar la relación si aún hay amor. Si no, también es válido aceptar que ya no es ahí. No te quedes por costumbre. En la familia, evita discusiones por dinero o malentendidos, porque podrías decir cosas de las que luego te arrepientas.

En la salud, cuida la alimentación y el descanso, porque el estrés ya te anda pasando factura. No todo se resuelve trabajando de más. Date tiempo para ti. En lo espiritual, necesitas reconectar contigo y con lo que realmente quieres. Deja de compararte con los demás, cada quien va a su ritmo.

Consejo de señora: no te estanques por miedo, no te conformes con menos de lo que mereces y no sigas esperando que alguien te rescate. La estabilidad que buscas empieza cuando decides moverte, aunque te dé flojera.

GÉMINIS — 04 de febrero de 2026

Géminis, los cambios que llegan en estos días no son casualidad, son movimientos oportunos que te están acomodando en el camino correcto, aunque al principio no lo notes. La vida está a punto de sorprenderte antes de lo que imaginas, pero necesitas abrir bien los ojos y dejar de dudar tanto de ti. Vas a conocer personas nuevas que no llegan para quedarse, sino para darte lecciones importantes, de esas que duelen tantito pero te despiertan. También se aproximan grandes sorpresas que deberás digerir con calma, porque si te las tragas de golpe podrías sentirte abrumado o confundido. Aprende a procesar sin exagerar, no todo es ataque personal.

Ya es momento de ser quien soñaste ser, Géminis. Basta de esconderte, de quedarte a medias y de conformarte con menos. Tienes talento, carisma y palabra, pero muchas veces te saboteas por miedo al qué dirán. Libérate de lo que te causa conflicto, de personas, pensamientos y hábitos que ya no van contigo. En cuestiones físicas, cuídate mucho de caídas o golpes fuertes, porque andas distraído y podrías provocarte un problema que te obligue a parar. Baja el ritmo, no todo urge.

En el amor, traes imán para amores de una noche, aventuras rápidas y tentaciones constantes. Disfruta si así lo decides, pero no lastimes a quien de verdad te quiere por alguien que solo busca pasar el rato. No juegues a dos bandas, porque el karma llega más rápido de lo que crees. Si tienes pareja, evita coqueteos innecesarios y malos entendidos. Si estás soltero, no confundas emoción con amor.

Ten mucho cuidado con una vecina o persona cercana que te tiene envidia. No cuentes planes, no presumas logros y no te confíes, porque podría meterte en chismes o problemas sin que te des cuenta. Mantén perfil bajo y deja que tus resultados hablen por ti. En lo económico, vienen oportunidades si te enfocas y no dispersas energía en mil cosas a la vez. El problema no es la falta de capacidad, es la falta de constancia.

En la salud emocional, necesitas bajar la ansiedad y dejar de pensar escenarios que no existen. Vive el presente. Consejo de señora: no hables de más, cuida tu energía, elige bien con quién te rodeas y no te distraigas de tu camino. Cuando Géminis se enfoca, no hay quien lo detenga, pero cuando se dispersa, se pierde solo.

CÁNCER — 04 de febrero de 2026

Cáncer, ya es momento de mandar a la fregada a esa gente que solo se aprovecha de tu nobleza y de tu buen corazón. No todos merecen tu entrega ni tu tiempo, y seguir permitiéndolo solo te desgasta. Amores del pasado siguen rondando tu energía, algunos con fuerza, otros solo como recuerdo, pero es importante que no confundas costumbre con amor. Tu bondad está en tu carácter, en la manera tan sincera con la que amas y proteges a los tuyos. Eres entregado, detallista y siempre das más de lo que tienes, incluso cuando nadie te lo pide.

Tu corazón es grande, Cáncer, amas ayudar, tienes temor de Dios y eso te convierte en una persona bondadosa, pero también ingenua. Tu bondad radica en tu amor, tu compasión, tu sentido de justicia por la vida y tu deseo constante de ayudar al que lo necesita. Tus sentimientos siempre están a flor de piel, y aunque eso es hermoso, también te vuelve vulnerable. Aprende a poner límites sin sentir culpa, porque no todo el que llora merece tu abrazo.

Recuerda que la vida va aprisa y no espera a nadie. Disfruta lo que vives, lo que tienes y lo que llega, porque quedarte atrapado en la rutina solo te llenará de arrepentimientos. Es momento de cambiar hábitos, probar cosas nuevas y dejar de postergar tu felicidad. Ten cuidado con apostar en cuestiones tontas o decisiones impulsivas, especialmente relacionadas con dinero, porque podrías perder más de lo que imaginas.

Después de la tempestad llega la calma, y eso lo vas a comprobar en estos días. No tengas miedo si algo no resultó como esperabas, ni lo veas como castigo divino. La vida no castiga, enseña. Todo lo que sucede es reflejo de lo que hicimos en el pasado, y ahora toca corregir, aprender y avanzar. En el amor, si tienes pareja, es momento de sanar heridas y hablar desde el corazón. Si estás soltero, no te cierres, pero tampoco idealices.

En la salud, cuida el estómago y el descanso, porque las emociones reprimidas se somatizan. Consejo de señora: no cargues culpas que no son tuyas, no rescates a quien no quiere cambiar y no olvides que también mereces que te cuiden como tú cuidas.

PISCIS — 04 de febrero de 2026

Piscis, tu mayor bondad radica en la forma tan profunda en la que amas, en cómo te entregas sin medias tintas y en esas ganas tan tuyas de pertenecerle a una sola persona cuando te enamoras de verdad. Eres sencillo para hacer amistades, tienes don de consejero y un corazón enorme que siempre quiere ver felices a los demás, aunque a veces te olvides de ti. No permitas que la vida te quite lo que un día te puso enfrente; si llegó a ti fue por algo, aprovéchalo y disfrútalo sin miedo ni culpas. Es momento de cerrar ciclos que siguen abiertos y de cicatrizar esas llagas emocionales que no te han dejado avanzar como mereces.

Eres un ser bondadoso, lleno de sueños, metas e ilusiones que quieres cumplir. Te encanta viajar, salir, convivir y andar de fiesta, pero al final del día te das cuenta de que son pocas las personas que realmente te quieren y te valoran. Quédate con ellas, no necesitas a nadie más. Aprende a distinguir entre compañía y amor, entre quien te busca por interés y quien te cuida de verdad. En el amor, si tienes pareja, es momento de fortalecer la relación con detalles simples, palabras sinceras y más presencia. Si estás soltero o soltera, no te desesperes por no estar solo, el amor llega cuando dejas de buscarlo desde el vacío.

Tu parte oscura está en la necedad y en la obsesión por querer lo que sabes bien que nunca será tuyo. Ahí es donde te pierdes, donde te desgastas y te lastimas solo. También traes un carácter explosivo que cambia en segundos, una forma muy clara de poner en su lugar a quien invade tu territorio y una intensidad que no cualquiera puede manejar. En la intimidad, dominas, entregas y te entregan, pero cuidado con confundir pasión con dependencia. No necesitas a nadie para sentirte completo.

En lo económico, se vienen oportunidades pequeñas que crecen si las sabes cuidar. No gastes por impresionar ni por llenar huecos emocionales. En la salud, cuida el descanso y el sistema nervioso, porque traes mucha carga emocional acumulada. Aprende a decir no sin sentir culpa.

Consejo de señora: deja de insistir donde no es, valora lo que sí tienes, cuida tu corazón y entiende que la soledad bien llevada también es una bendición. No todo el que se va te pierde, a veces te libera.

ACUARIO — 04 de febrero de 2026

Acuario, es momento de aprender a quererte y respetarte más, porque si tú no lo haces nadie va a venir a hacerlo por ti. Has permitido demasiado, has aguantado de más y eso te ha dejado cansado emocionalmente. Se aproximan cambios importantes y movimientos bruscos que podrían sacarte de tu zona de confort, pero vienen a enseñarte a crecer. Aprende a no confiar tan pronto en las personas, no todos merecen acceso a tu vida. Recuerda que la vida es una sola, disfrútala, vive lo que llegue y deja que dure lo que tenga que durar sin forzar nada.

Tu pasado ha estado marcado por decepciones, traiciones e infidelidades que te rompieron la confianza. Ya no cargues con eso, suelta de una vez, porque seguir mirando atrás solo te impide avanzar. La vida te está ofreciendo oportunidades nuevas, caminos distintos y personas diferentes, pero necesitas estar dispuesto a recibirlos. Cambios muy fuertes llegan para mostrarte con quién sí, con quién no y con quién nunca más. Se caerán máscaras y verás el verdadero rostro de personas que creías buenas. El golpe será duro, pero después de eso serás más fuerte, más selectivo y más consciente.

Acuario, no piensas, actúas, y eso te ha metido en problemas más de una vez. Aprende a pausar, a analizar y a no reaccionar desde el impulso. En el amor, no busques donde no hay, no insistas con quien no muestra interés. Si tienes pareja, la relación mejora mucho gracias a una noticia que llega y que fortalece la confianza. Si estás soltero, el amor llegará cuando dejes de perseguirlo y empieces a disfrutar tu propia compañía.

En lo económico, vienen ajustes necesarios. No es momento de gastos innecesarios, sino de ordenar prioridades. En la salud, necesitas moverte más, hacer ejercicio y liberar tensión, porque el estrés te está pasando factura. Cuida el descanso y la alimentación.

Consejo de señora: quiérete, pon límites, deja de salvar a quien no quiere cambiar y entiende que perder personas también es ganar paz. No todos los que se van hacen falta, y no todos los que llegan merecen quedarse.

CAPRICORNIO — 04 de febrero de 2026

Capricornio, tu parte oscura no es sencilla, porque cuando algo te duele o te decepciona, sueles transformarte en cuestión de segundos y convertir lo positivo en negativo. Eres capaz de destruir lo que esté a tu alcance solo por no saber manejar el coraje, y eso es algo que debes trabajar. Eres vengativo, sí, y actúas creyendo que el karma te dio permiso de cobrar facturas pendientes, pero no todo se soluciona así. Te cuesta perdonar traiciones y cuando te fallan, cierras puertas sin mirar atrás. Aprende que soltar no siempre es venganza, a veces es sanación.

Date cuenta de que estás vivo o viva y que tienes todo para ser feliz. Si algo no lo tienes, ve tras ello; si algo te molesta, quítalo de tu vida sin culpas. No sigas cargando situaciones, personas o hábitos que solo te restan. Busca momentos agradables que te hagan sentir bien de verdad, no solo ratos de evasión. Aléjate del alcohol y de vicios que solo te ayudan a olvidar por unas horas, porque después el vacío regresa más fuerte. No hay nada escrito para tu futuro, así que deja de angustiarte por lo que aún no llega. Vive el presente con más conciencia.

Una amistad del pasado regresará con la cola entre las patas, arrepentida de errores que cometió contigo. Escucha, pero no entregues la confianza tan rápido. Días de reflexión se aproximan, en los que comprenderás el porqué de muchas cosas que antes no entendías. Date la oportunidad de relajarte, de bajar el ritmo y pensar hacia dónde vas y por qué elegiste ese camino. No sigas avanzando solo por costumbre.

Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, porque podrías cometer errores graves con personas que quieres y valoras. No todo se arregla diciendo verdades sin tacto. En el amor, si tienes pareja, evita discusiones innecesarias y reclamos por cosas pequeñas. Si estás soltero, no te cierres, pero tampoco entregues el corazón al primero que te haga sentir bien. En lo económico, se ve estabilidad si administras mejor y no gastas por impulso.

Consejo de señora: aprende a elegir tus batallas, cuida tus palabras, aléjate de lo que te destruye y recuerda que no todo el que te falló merece castigo, algunos solo merecen distancia.

SAGITARIO — 04 de febrero de 2026

Sagitario, eres un ser de un solo amor, y eso te hace único, aunque muchos no lo valoren. Cuando te entregas, lo haces de verdad, sin medias tintas. Tus amistades saben bien de qué estás hecho, porque cuando te han necesitado, siempre has estado ahí, sin preguntar ni reclamar. Se vienen días de cambios importantes y cierres de ciclos necesarios que, aunque duelan, te darán claridad. Vas a entender el porqué de muchas cosas que antes te confundían y eso te dará paz.

Tu parte oscura está en la manera directa y cruda con la que dices las cosas. Con una sola palabra puedes destruir lo que tengas enfrente, porque no mides el impacto de lo que dices. No te importa el qué dirán y sueles actuar conforme te tratan. Si te respetan, das lo mejor; si no, no tienes problema en mandar todo al demonio. Te gusta que las cosas se hagan bien y, si no, prefieres que no se hagan. Eso te ha ganado admiración, pero también enemigos innecesarios.

La vida te ha golpeado fuerte, tanto que tu corazón se endureció y despertó lados oscuros que antes no existían en ti. Aun así, sigues teniendo cualidades enormes: entrega, amabilidad, lealtad y un profundo amor por tu familia, que es tu talón de Aquiles. Sabes comportarte en cualquier ambiente, desde los eventos más elegantes hasta los momentos más simples. Como amigo, sabes guardar fidelidad y como pareja, sabes darlo todo, aunque no siempre recibas lo mismo.

Tu otra parte oscura está en tu carácter explosivo, en tus ganas de controlar el entorno, de gobernar el lugar donde estés y de imponer tu forma de ver la vida. Ten cuidado, porque esa actitud puede alejar a personas que sí te quieren. Aprende a escuchar, no siempre tienes la razón. En el amor, evita discutir por orgullo. Si tienes pareja, es momento de sanar y hablar desde el corazón. Si estás soltero, no cierres la puerta por miedo a volver a sufrir.

Ten mucho cuidado en quién confías, porque las traiciones siempre aparecen cuando menos lo esperas. En lo económico, vienen movimientos que te obligan a ser más responsable. Consejo de señora: baja el tono, cuida tus palabras, elige mejor a tu gente y recuerda que ser fuerte no significa ser duro todo el tiempo.