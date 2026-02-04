Savannah Guthrie suplica en video el regreso de su madre desaparecida: “Necesitamos saber que está viva”

La presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, publicó un emotivo video en Instagram dirigido a su madre desaparecida, Nancy Guthrie, y a quienes podrían tenerla a la fuerza.

En el video, Savannah aparece acompañada de sus hermanos Annie y Camron Guthrie, transmitiendo un mensaje de esperanza y súplica.

Entre lágrimas, Savannah agradeció las oraciones de la comunidad y describió a su madre como una mujer de fe, amorosa, graciosa y muy querida por sus nietos.

“Nuestra madre es nuestro corazón y nuestro hogar… la luz de nuestras vidas ha desaparecido. Mamá, si nos escuchas, necesitamos que regreses a casa, te extrañamos”, externó Savannah.

Pide confirmación de que está viva

Savannah destacó que su madre, de 84 años, tiene salud frágil y requiere medicación esencial para sobrevivir. También hizo referencia a los reportes sobre posibles notas de rescate, asegurando que la familia está lista para dialogar, pero necesita confirmación de que Nancy está viva.

“Necesitamos saber con certeza que está viva y que la tienen”, dijo la presentadora.

Desaparición de Nancy Guthrie

El video se difundió en el cuarto día de búsqueda de Nancy, quien desapareció durante el fin de semana en su hogar en Tucson, Arizona. Según fuentes oficiales, su marcapasos envió la última señal a su iPhone alrededor de las 2:00 a. m. del domingo, mientras que el teléfono quedó en la residencia.

Antes de la publicación del video, se observó una mayor presencia policial en la propiedad de Nancy Guthrie. La Oficina del Sheriff del Condado de Pima informó que agentes, incluidos del FBI de Phoenix, realizaron un seguimiento en la casa y el vecindario, revisaron evidencia y usaron perros rastreadores. La operación duró aproximadamente dos horas y luego el área fue despejada.

La investigación también ha incluido la recepción de posibles notas de rescate, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada. El sheriff Chris Nanos declaró que cada nota se trata como evidencia y se analizará cada detalle para apoyar la pesquisa.

Las autoridades locales pidieron al público no difundir rumores ni acusaciones no verificadas, enfatizando que compartir información falsa puede entorpecer la investigación.

Mientras la búsqueda continúa, la familia Guthrie mantiene su llamado a la calma y la esperanza, expresando su amor y deseo de reunirse pronto con Nancy.

