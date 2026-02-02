Madre de la presentadora de TV Savannah Guthrie desaparece en Arizona: hallan evidencia de crimen en su casa

Las autoridades de Arizona informaron que existe evidencia de un crimen en la vivienda de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la copresentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie, quien permanece desaparecida desde la noche del sábado en la zona de Catalina Foothills, al norte de Tucson.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó este lunes que la residencia de la mujer fue procesada por investigadores y es tratada oficialmente como una escena del crimen.

“No se fue sola, eso lo sabemos”, afirmó Nanos durante una conferencia de prensa.

Un mensaje de Savannah Guthrie fue leído el lunes en el programa Today por su colega Craig Melvin. Crédito: Evan Agostini/Invision | AP

Investigación pasa de búsqueda a posible delito

Nancy Guthrie fue vista por última vez el sábado alrededor de las 9:45 de la noche, cuando familiares la dejaron en su casa, donde vive sola. Al no presentarse a la iglesia la mañana siguiente, su familia acudió a la vivienda y, tras no encontrarla, notificó su desaparición a las autoridades cerca del mediodía del domingo.

“En este momento no lo vemos como una misión de búsqueda, sino como una investigación criminal”, explicó Nanos.

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron hasta altas horas de la noche del domingo, pero fueron suspendidas posteriormente.

El sargento David Stivers, del equipo de homicidios del departamento del sheriff, señaló que los investigadores encontraron circunstancias sospechosas dentro de la vivienda, aunque evitó dar detalles para no comprometer el caso.

Salud delicada y medicación vital

Según las autoridades, Nancy Guthrie presenta problemas físicos y movilidad limitada, aunque se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. El sheriff advirtió que la mujer requiere medicación diaria, cuya ausencia por más de 24 horas “podría ser fatal”.

Las autoridades confirmaron que cuentan con el teléfono celular de Guthrie y que están revisando cámaras de seguridad de la vivienda y de residencias cercanas. También pidieron a los vecinos revisar videos de timbres y sistemas de vigilancia.

FBI se suma al caso

El FBI confirmó que está colaborando con la investigación. Aunque las autoridades señalaron que no existe una amenaza inmediata para el público, indicaron que no descartan ninguna hipótesis, incluido un posible acto criminal.

Consultado sobre si Savannah Guthrie había recibido amenazas, el sheriff indicó que su oficina se comunicó con el equipo de seguridad de la presentadora y que no hay conocimiento de amenazas previas.

Mensaje de la familia

NBCUniversal confirmó la desaparición y señaló que la familia está cooperando estrechamente con las autoridades. Un mensaje de Savannah Guthrie fue leído el lunes en el programa Today por su colega Craig Melvin.

“En nombre de nuestra familia, quiero agradecer a todos por sus pensamientos, oraciones y mensajes de apoyo. En este momento, nuestra prioridad es el regreso sano y salvo de nuestra querida mamá”, expresó la presentadora.

Las autoridades instaron a cualquier persona con información relevante a comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900.

