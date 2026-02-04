Trump ofrece apoyo federal a Savannah Guthrie ante el posible secuestro de su madre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó este miércoles con la copresentadora del programa “TODAY”, Savannah Guthrie, para manifestarle su apoyo personal y confirmar el despliegue de recursos federales en la investigación por la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, en Tucson, Arizona.

La llamada se produjo tras una entrevista en la Casa Blanca con Tom Llamas de NBC News. El mandatario aseguró a la familia que el gobierno central está a disposición total para resolver el caso de la mujer de 84 años, quien fue vista por última vez el sábado a las 9:45 p. m. y reportada como desaparecida el domingo tras no asistir a la iglesia.

Indicios de violencia en el lugar de los hechos

A cuatro días de la desaparición, la investigación ha tomado un giro alarmante. Fuentes cercanas al caso informaron a NBC News que se localizaron rastros de lo que parece ser sangre en los alrededores de la vivienda, aunque la Oficina del Sheriff del Condado de Pima solo ha confirmado hasta ahora que el ADN recolectado pertenece a la víctima.

Otro dato crucial que ha surgido en las últimas horas es que el marcapasos de Nancy Guthrie dejó de emitir señales a su aplicación de monitoreo durante la madrugada del domingo. Este detalle, sumado a que su vehículo y teléfono celular permanecieron en la casa, refuerza la hipótesis del Departamento del Sheriff sobre un posible secuestro o rapto ocurrido en medio de la noche.

Desafíos en la investigación y el rol del FBI

Pese a contar con un contingente de 100 detectives locales y el respaldo del FBI, las autoridades enfrentan dificultades para resolver el caso debido a que las cámaras de seguridad de la residencia presentaron problemas técnicos durante las horas clave.

La falta de alumbrado público y el denso paisajismo de la zona también han dificultado la obtención de imágenes útiles de las cámaras vecinales.

Nancy Guthrie tiene movilidad limitada y requiere medicación diaria, aunque el sheriff Chris Nanos enfatizó que se encontraba mentalmente “lúcida” y no padece demencia.

Respecto a los rumores sobre notas de rescate enviadas a medios de comunicación, la oficina del sheriff indicó que están investigando la veracidad de dichos reportes, aunque ninguna agencia de ley los ha corroborado formalmente hasta el momento.

Impacto en la cobertura olímpica

Debido a la emergencia familiar, Savannah Guthrie ha cancelado su viaje a Italia para la cobertura de los Juegos Olímpicos. NBC Sports anunció que la periodista permanecerá en Arizona y será sustituida por Mary Carillo para la conducción de la ceremonia de inauguración.

“No tenemos nada más en qué basarnos excepto la creencia de que ella está aquí, está viva y queremos salvarla”, declaró el sheriff Nanos, mientras la familia Guthrie solicita a la ciudadanía mantener las oraciones para un pronto retorno.

