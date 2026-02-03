Búsqueda contrarreloj en Arizona por la madre de Savannah Guthrie tras indicios de rapto violento

Las autoridades del condado de Pima, en Arizona, confirmaron nuevos y alarmantes hallazgos en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora del programa Today de NBC, Savannah Guthrie. Fuentes policiales informaron que se encontraron rastros de sangre dentro y fuera de la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un secuestro violento.

De acuerdo con información revelada por Los Angeles Times, se hallaron gotas de sangre que iban desde el interior de la casa hasta la entrada vehicular, además de señales de entrada forzada. Una cámara de timbre que había en la residencia tampoco se encontraba en el lugar cuando llegaron los investigadores.

Sheriff Nanos will hold a media briefing today at approximately 11:30 a.m. Arizona time (MST)

(1:30 p.m. Eastern Time).

Location: PCSD Headquarters

Location: PCSD Headquarters

1750 E. Benson Highway | Tucson, AZ #NancyGuthrie

Una desaparición que ya es tratada como delito

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el sábado por la noche, alrededor de las 9:45 p.m., en su vivienda ubicada en el exclusivo vecindario de Catalina Hills, en Tucson. Fue reportada como desaparecida el domingo por la mañana, luego de que no asistiera a su servicio religioso habitual.

Cuando sus familiares acudieron a la casa, encontraron sus pertenencias personales —incluidos su teléfono celular, billetera, Apple Watch y vehículo— pero no había rastro de la mujer.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, confirmó el lunes que la investigación pasó de ser una operación de búsqueda y rescate a una escena criminal.

“No se fue sola. Eso lo sabemos”, afirmó. “Tiene movilidad muy limitada”.

Sin medicación vital y con el tiempo en contra

Las autoridades advirtieron que Guthrie fue sacada de su casa sin la medicación que necesita cada 24 horas para sobrevivir, lo que hace que la situación sea crítica y potencialmente mortal. Aunque se encuentra mentalmente lúcida, su condición física le impide caminar largas distancias.

Una fuente policial indicó que el marcapasos de Nancy se sincronizó por última vez con sus dispositivos electrónicos alrededor de las 2:00 a.m. del domingo, momento en el que se cree que fue sacada del alcance del sistema.

While giving updates about where DNA testing and search efforts stand, Pima Co. Sheriff Chris Nanos got emotional talking about where Nancy Guthrie may be and if she’s still alive#nancyguthrie #abduction #missingperson #truecrime #investigation pic.twitter.com/akOMA0Xt45 — Briana Whitney (@BrianaWhitney) February 3, 2026

Angustia familiar y llamado público

Savannah Guthrie, de 54 años, viajó de inmediato a Arizona tras recibir lo que describió como “la peor llamada telefónica de su vida”. La periodista suspendió indefinidamente sus compromisos profesionales, incluida su participación en la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, y ahora se desplaza con equipo de seguridad.

En un mensaje publicado en Instagram, Guthrie pidió oraciones por su madre: “Creemos en la esperanza, en la bondad y en la humanidad. Por favor, tráiganla a casa”.

La periodista suspendió indefinidamente sus compromisos profesionales.

Investigación en curso y recompensa

Las autoridades no han determinado si el secuestro fue un ataque selectivo o al azar. “Nada apunta directamente en una sola dirección, pero no descartamos nada”, señaló Nanos, visiblemente emocionado durante una entrevista.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima ofrece una recompensa de hasta $2,500 dólares por información que ayude a esclarecer la desaparición. La búsqueda continúa mientras el tiempo apremia y la familia mantiene la esperanza de encontrar con vida a Nancy Guthrie.

