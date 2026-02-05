Cultivar alimentos en un huerto casero trae más beneficios que los pensados para tu salud

Las verduras y frutas cultivadas en casa presentan menores emisiones de carbono en comparación con las compradas en tiendas. Los huertos no solo aportan diversidad al ecosistema, sino que también favorecen la absorción de carbono y la reducción de la contaminación del aire.

Si buscas consumir comida saludable, expertos recomiendan productos locales, orgánicos y de temporada, y nada mejor que para eso que los salidos de tu propio huerto.

La jardinería mejora la salud física y mental al promover el ejercicio y el consumo de alimentos frescos y nutritivos. Además, fomenta la conexión con la naturaleza y la creación de vínculos sociales a través del intercambio de cosechas.

Planificación y preparación del huerto

El lugar ideal para un jardín debe recibir al menos seis horas de luz solar diaria. La proximidad a una fuente de agua también es crucial para facilitar el riego.

Realizar un análisis del suelo es fundamental para determinar su calidad. Se puede optar por construir camas elevadas si el suelo es deficiente.

Las plantas capturan y almacenan carbono en el suelo, promueven un suelo saludable al evitar la compactación y pueden hacer que el aire sea más fresco en los techos y patios. Esto lo afirma Ellen Comeau, presidenta del consejo asesor de los Voluntarios Maestros Jardineros del Condado de Cuyahoga con el programa de Extensión de la Universidad Estatal de Ohio, recoge Associated Press (AP).

Qué cultivar y cuándo

La selección de plantas debe basarse en la zona de rusticidad y en las preferencias personales. Es recomendable incluir flores que atraigan a polinizadores y planificar la siembra en función de las fechas de heladas en la región.

La jardinería promueve la salud física porque requiere mucho movimiento. Los alimentos suelen recolectarse en su punto óptimo de maduración y consumirse frescos, por lo que suelen tener más nutrientes que los productos del supermercado.

Plantas que absorben más carbono

Las plantas más efectivas para absorber carbono en un huerto casero son aquellas de rápido crecimiento, con gran biomasa foliar o sistemas radiculares profundos, como verduras de hoja verde y leguminosas. Estas opciones son ideales para espacios limitados como huertos urbanos en climas tropicales como el de Caracas.

Plantas recomendadas

Verduras de hoja verde (espinacas, kale, acelgas, lechugas): crecen rápidamente, generan mucha biomasa y capturan CO2 eficientemente en ciclos cortos; se pueden cosechar múltiples veces al año.

(espinacas, kale, acelgas, lechugas): crecen rápidamente, generan mucha biomasa y capturan CO2 eficientemente en ciclos cortos; se pueden cosechar múltiples veces al año. Leguminosas (frijoles, guisantes, lentejas): fijan nitrógeno en el suelo, mejoran la fertilidad y secuestran carbono a través de raíces profundas y biomasa.

(frijoles, guisantes, lentejas): fijan nitrógeno en el suelo, mejoran la fertilidad y secuestran carbono a través de raíces profundas y biomasa. Tomates y pimientos: alta eficiencia por metro cuadrado, absorbiendo hasta 2 kg de CO2 al año en cultivos caseros, con buen rendimiento en huertos verticales o macetas.

Factores de eficacia. El crecimiento rápido maximiza la fotosíntesis y la acumulación de carbono en biomasa y suelo. En huertos caseros, prioriza perennes o rotaciones para almacenamiento a largo plazo, combinado con compostaje que retiene carbono en el suelo. Plantas CAM como cactus o agave son resistentes en climas secos pero menos productivas para cosecha alimentaria.

Consejos prácticos. Planta en mezclas (ej. leguminosas con tomates) para potenciar la captura neta de CO2. En Venezuela, opta por variedades locales adaptadas al trópico para maximizar el impacto ambiental y productivo.

Plagas más comunes

En los huertos caseros, las plagas más comunes incluyen pulgones, mosca blanca, trips, orugas, ácaros y caracoles, que atacan hojas, tallos y frutos de cultivos como tomates, lechugas y zapallos.

Plagas principales

Pulgones : insectos pequeños verdes o negros que chupan savia, deforman hojas y atraen hormigas; son los más frecuentes en tomates y habas.

: insectos pequeños verdes o negros que chupan savia, deforman hojas y atraen hormigas; son los más frecuentes en tomates y habas. Mosca blanca : ataca el envés de hojas, causando amarilleo y transmisión de virus en pimientos y judías.

: ataca el envés de hojas, causando amarilleo y transmisión de virus en pimientos y judías. Trips : generan manchas plateadas y deformaciones en flores y hojas.

: generan manchas plateadas y deformaciones en flores y hojas. Orugas y gusanos : mordisquean hojas y frutos tiernos, comunes en tomates y crucíferas.

: mordisquean hojas y frutos tiernos, comunes en tomates y crucíferas. Ácaros (araña roja) : forman telarañas finas y debilitan plantas en condiciones secas.

: forman telarañas finas y debilitan plantas en condiciones secas. Caracoles y babosas: activos en humedad, devoran hojas nocturnas.

Control orgánico

Usa jabón potásico (diluye 1 cucharada en 1 litro de agua y rocía semanalmente) para pulgones, mosca blanca y trips, ya que asfixia sin dañar plantas.

Introduce insectos benéficos como mariquitas contra pulgones o avispas para orugas; planta aromáticas como albahaca o romero como repelentes naturales.

Para caracoles, esparce cáscaras de huevo trituradas o cerveza en recipientes poco profundos como trampas; rota cultivos y monitorea con trampas adhesivas para prevención general.

También te puede interesar:

· Tesoros nutricionales en tu despensa: alimentos sencillos que cuidan tu salud sin vaciar tu bolsillo

· Niños y mascotas son particularmente vulnerables al frío extremo: cómo protegerlos