Dejaron a seis niños solos en una piscina para ir a un bar y una menor de 4 años murió: caso en Michigan

Una niña de cuatro años murió ahogada luego de permanecer sin supervisión adulta dentro de la piscina de un club deportivo privado en Independence Township, Michigan, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió la noche del viernes en el Deer Lake Athletic Club, donde, según la policía, dos mujeres llevaron a seis niños de entre 4 y 12 años a la piscina y los dejaron solos, mientras ellas se dirigían al área del bar del club para comer y beber.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland, las mujeres permanecieron en el bar durante aproximadamente 35 minutos, tiempo en el que los menores quedaron sin vigilancia dentro del área acuática.

La niña fue sacada del agua por su hermana

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue sacada de la piscina por su propia hermana, mientras las mujeres aún se encontraban en el bar, según detalló la policía.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la menor tendida en la terraza de la piscina, donde dos hombres adultos y una mujer intentaban reanimarla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Poco después, paramédicos trasladaron a la niña a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

Piscina sin salvavidas ni chalecos

Las autoridades indicaron que la piscina tenía una profundidad de entre tres y cinco pies. En el área se encontraron juguetes acuáticos y flotadores, pero ningún chaleco salvavidas, según el informe preliminar.

El sheriff del condado, Michael Bouchard, calificó el hecho como una tragedia evitable.

“Esta es una muerte horrible y trágica que fácilmente podría haberse evitado”, afirmó. “Siempre recomendamos que haya no solo un adulto presente durante las actividades acuáticas infantiles, sino un adulto cuya única función sea vigilar a los niños”.

Bouchard advirtió que incluso en entornos con adultos cerca, los ahogamientos pueden ocurrir rápidamente si no hay supervisión directa.

La investigación continúa y las autoridades indicaron que se presentará un informe a la Fiscalía del Condado de Oakland, que evaluará posibles cargos relacionados con negligencia.

Hasta el momento, las mujeres involucradas no han sido identificadas públicamente, y no se han anunciado arrestos.

Comunicado del club

En un comunicado, el Deer Lake Athletic Club expresó su pesar por lo ocurrido.

“Con profunda tristeza compartimos la noticia de un trágico incidente que involucró a un niño en nuestras instalaciones el 30 de enero de 2026”, señaló el club. “Estamos destrozados por el niño y su familia”.

La institución aseguró que se contactó de inmediato a los servicios de emergencia y que su personal actuó conforme a los protocolos establecidos, además de cooperar plenamente con las autoridades durante la investigación.

