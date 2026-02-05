Ronda Política: Los nexos de Epstein en Los Ángeles

Un demócrata más se suma a la ya saturada lista de aspirantes a gobernar California a partir de enero de 2027.

Entró a la contienda el alcalde de San José, Matt Mahan, de tendencia moderada, y quien quizá sea el más joven de los candidatos demócratas, con apenas 43 años.

No esperemos de Mahan que sea un candidato que se le vaya a la yugular a Donald Trump, y lo dejó claro en el anuncio del arranque de su campaña: “no necesitamos estar en contra de algo. Necesitamos estar a favor de algo, un gobierno que pruebe que puede resolver los problemas para los trabajadores”.

De hecho, ha criticado al gobernador Newsom por enfocarse demasiado en resistir a Trump en las redes sociales.

Rick Caruso saltó de gusto con la noticia y de inmediato lo respaldó. Describió a Mahan como un estuche de monerías, un líder pragmático, innovador, y con experiencia. Es más, mientras todos pensábamos que Caruso quería ser gobernador, él animaba al alcalde de San José a que participara en la contienda.

Con Mahan, ya son nueve los demócratas que buscan reemplazar a Gavin Newsom: Antonio Villaraigosa, Katie Porter, Xavier Becerra, Eric Swalwell, Tom Steyer, Tony Thurmond, Ian Calderón y Betty Yee.

Es probable que por no ponerse de acuerdo, los demócratas terminen dándose un balazo en el pie en el sentido de que en las primarias de junio, uno de ellos se tenga que enfrentar contra un republicano; aunque al final de cuentas, eso les convendría más, toda vez que California es un estado mayormente demócrata.

Por el lado republicano, compiten el sheriff de Riverside, Chad Bianco y el británicoamericano comentarista de Fox, Steve Hilton.

Los republicanos andan encantados de la vida porque Bianco sigue apareciendo en el primer lugar de las encuestas, y eso los ha hecho soñar con que California puede tener un gobernador republicano; eso no va a suceder, pero en un descuido Chad o Hilton se cuelan en la primaria, a la elección general de noviembre.

A propósito de Hilton, el exalcalde de Los Ángeles, Villaraigosa, a quien no se le va una, comenzó una petición para pedirle que salga cuanto antes de la campaña para gobernador, debido a que Hilton aparece en los expedientes del pederasta Epstein.

Los concejales Hugo Soto-Martínez, Imelda Padilla y Mónica Rodríguez piden la renuncia de Casey Wasserman, presidente del Comité Organizador de las Olimpiadas del 2028 y los Juegos Paraolímpicos.

Los nuevos expedientes revelaron que Wasserman sostuvo un tórrida aventura romántica con Ghislaine Maxwell, la excompañera de Epstein que se encargaba de conseguirle a las niñas. Ahora sí que sálvese quien pueda, cuando a Wasserman lo hicieron presidente de la Iniciativa LA Rise, creada tras los incendios del año pasado, el gobernador Newsom publicó una imagen donde se le ven juntos y felices.

Irá a juicio

Los abogados del concejal Curren Price no pudieron evitar que enfrente juicio por los cargos de desfalco, perjurio y conflicto de interés por votar en temas que presuntamente beneficiaban a la compañía de consultoría de su esposa, y por incluirla en su cobertura de salud cuando aún no estaban casados.

En la última comparecencia, Marisa Alcaraz, jefa de su oficina, dijo que si el concejal votó en temas que representaban un conflicto de interés no fue su culpa sino que lo hizo sin saberlo. Es decir por fallas de su equipo.

Incluso su abogado Michael Schafler dijo que los temas incluidos en la acusación criminal, fueron aprobados de manera abrumadora por el Concejo, por lo que el voto del concejal Price no hizo la diferencia en el resultado final.

El fiscal acusador obviamente no compró tales argumentos sobre todo porque fueron millones de dólares con los que presuntamente se favoreció a la esposa.

Una sentencia de culpabilidad sería desastrosa para Price, quien nunca imaginó que a sus 75 años, estaría peleando por no ir a prisión.

No hay fecha aún para que dé inicio el juicio, pero el concejal Price tendrá una nueva comparecencia en la corte para marzo.