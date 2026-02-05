San Antonio, Texas: el tiempo para hoy jueves 5 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el clima este jueves 5 de febrero. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio tendremos cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) al caer la noche. También se espera un viento del oeste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1029.4 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:21 h y el atardecer será a las 18:15 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas se moverán entre los 43 y los 81 grados Fahrenheit (6 y 27ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

