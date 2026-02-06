Clima de hoy en Los Ángeles para este viernes 6 de febrero

Los Ángeles se prepara para un día y una noche con cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 13 y 3 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:46 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:28 h. En total tendremos 11 horas de sol durante este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 73 grados Fahrenheit (11 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

