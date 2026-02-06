Reportan que la actriz Livia Brito ha sido vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones

Diversos medios mexicanos están reportando que la actriz Livia Brito ha sido vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones, según información del periodista Carlos Jiménez, quien reportó los hechos a través de su cuenta oficial en la red social X.

Todo este caso se ha derivado de un evento del año 2020, en donde fue denunciada por agresión física y robo de equipo contra el fotógrafo Ernesto Zepeda. Los hechos sucedieron en Cancún, según reportaron varios medios locales.

En el año 2025, la protagonista de “La desalmada” perdió el juicio por daño moral. Debido a esto, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que Brito debía pagar una indemnización por daño moral a Zepeda, según reportó el portal de Infobae.

¿Cuál fue el problema con las declaraciones de Brito?

Básicamente, la actriz negó haber ejercido violencia en contra de Zepeda. Debido a lo anterior, un magistrado ahora ordenó procesarla por el delito de falsedad de declaraciones.

El periodista Jiménez, en su comunicado en “X”, expone que, desde el año 2024, tanto el paparazzi Zepeda como la abogada Ángela Frías la denunciaron, tras las declaraciones en las que la actriz negó haber participado en hechos de violencia.

Ahora bien, ¿qué significa ser vinculada a proceso en México?

Para empezar, hay que aclarar que esto no quiere decir que la actriz cubana haya sido encontrada culpable. ¡No! Simplemente se refiere al inicio de un proceso de investigación que pretende llegar al fondo de los hechos.

Esto devela que lo que se tiene de momento alrededor de este caso indica que hay indicios suficientes que sugieren algún tipo de delito, por lo cual se requiere una investigación penal formal.

VINCULAN a PROCESO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones.

Desde 2024 el paparazzi Zepeda, y la abogada @Angela_FriasA la denunciaron, luego de q mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo. pic.twitter.com/g4kkmrDyfH — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 6, 2026

