Livia Brito revela por qué abrió su cuenta en OnlyFans

La actriz cubana Livia Brito está cautivando al público en el horario estelar de Univisión con su papel protagónico en la telenovela Amanecer, que está por llegar a su fin. La artista, conocida por su talento y belleza, no solo brilla en la pantalla, sino que también es un fenómeno en redes sociales, con más de 8 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, su incursión en OnlyFans ha generado curiosidad y preguntas entre sus seguidores.

Brito explicó en una reciente sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales que la decisión de unirse a esta plataforma de contenido para adultos fue una forma de tomar control sobre su propia imagen.

“Se acuerdan que alguna vez me tomaron fotos en la playa y las vendieron. Yo decidí tomar mis propias fotografías y venderlas yo porque soy yo, es mi imagen”, declaró.

La actriz aclaró que el contenido en OnlyFans no es nada “del otro mundo”, pero es una manera de compartir material exclusivo que no se puede encontrar en sus otras redes sociales.

Su postura sobre la maternidad

Por otro lado, Livia también sorprendió al sincerarse sobre su postura respecto a la maternidad. Aunque hasta hace poco pensaba en ser madre, la actriz de 38 años confiesa que su perspectiva ha cambiado debido a la crisis ambiental.

“No quiero traer hijos al mundo para contaminar con más pañales, con más ropa, con más plástico, con más biberones”, explicó. A pesar de esta reflexión, dejó abierta la posibilidad de que su decisión pueda cambiar con el tiempo.

Brito continúa siendo una figura relevante en la televisión y las redes sociales, y su postura sobre temas personales y profesionales sigue dando de qué hablar.

