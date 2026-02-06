San Antonio, Texas: el tiempo para hoy viernes 6 de febrero

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este viernes 6 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se esperan cielos despejados. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) al caer la noche. También se espera un viento del suroeste, que alcanzará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 11%.

La presión atmosférica media será de 1022.2 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:20 h y el crepúsculo será a las 18:16 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 79 grados Fahrenheit (11 y 26ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Río tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son suaves y llevaderas, con una media de unos 50° F.

