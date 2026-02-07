Clima de hoy en San Antonio para este sábado 7 de febrero

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este sábado 7 de febrero. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día en San Antonio se esperan pocas nubes. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 48 grados Fahrenheit (9ºC) al caer la noche. También se espera un viento del este, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1020.3 hPa, una medición que irá en descenso. Tendremos el amanecer a las 07:20 h y el crepúsculo será a las 18:17 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia en San Antonio, Texas son del 3%. La temporada de lluvias en San Antonio comienza de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más volumen de lluvias.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 54 y los 75 grados Fahrenheit (12 y 24ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una ciudad famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio a lo largo del año es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y no salir a la calle durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

