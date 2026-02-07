Síndrome de Ménière, una enfermedad crónica del oído interno que altera el equilibrio y la audición

La Asociación Síndrome de Ménière España (ASMES) solicita mayor visibilidad para esta enfermedad crónica que afecta a un alto número de personas en edad laboral activa. El 7 de febrero, se insta a la sociedad y a las instituciones a fomentar la empatía hacia quienes padecen esta condición.

Se estima que 75 de cada 100,000 habitantes en España viven con el síndrome. Los síntomas incluyen vértigos intensos e impredecibles, acúfenos, pérdida auditiva y sensación de presión en el oído, lo que afecta la calidad de vida y la autonomía de los afectados.

Aunque se asocia con un desequilibrio de fluidos en el oído interno, la causa exacta sigue sin definirse. Los episodios de vértigo pueden clasificarse en periféricos, relacionados con el oído interno, y centrales, causados por problemas en el cerebro.

Prevención y tratamiento

No existe una forma de prevenir el síndrome de Ménière. Sin embargo, un diagnóstico temprano y tratamientos personalizados pueden mejorar la calidad de vida.

Suele debutar entre los 40 y 60 años, puede afectar a uno o ambos oídos y, cuando es bilateral, el grado de discapacidad puede ser especialmente elevado, refiere EFE Salud. Su impacto aumenta con la edad y las mujeres tienden a verse más afectadas que los hombres.

Se recomienda una dieta baja en sal y, si es necesario, tratamientos farmacológicos o intervenciones quirúrgicas para controlar el vértigo.

Ejercicio para aliviar el síndrome

Cuando lleguen los temidos vértigos es recomendable tomar las siguientes precauciones. A este respecto, Cinfasalud aconseja:

Acuéstate inmediatamente. Cuando aparezcan los síntomas, trata de no moverte y túmbate de inmediato. No intentes leer, mirar el móvil o realizar cualquier otra actividad.

Cuando aparezcan los síntomas, trata de no moverte y túmbate de inmediato. No intentes leer, mirar el móvil o realizar cualquier otra actividad. Mejor, un ambiente relajado. Recuéstate mejor en una habitación tranquila, en la que no haya luces intensas o demasiado brillantes.

Recuéstate mejor en una habitación tranquila, en la que no haya luces intensas o demasiado brillantes. Ten mucha precaución al caminar . Las probabilidades de caída son altas durante un episodio de vértigo. Si es necesario, pide ayuda a un familiar o amigo para desplazarte.

. Las probabilidades de caída son altas durante un episodio de vértigo. Si es necesario, pide ayuda a un familiar o amigo para desplazarte. Mueve la cabeza despacio. Hazlo con mucho cuidado, con el fin de no exacerbar los síntomas, no importa qué actividad estés realizando.

Hazlo con mucho cuidado, con el fin de no exacerbar los síntomas, no importa qué actividad estés realizando. Evita cambios bruscos de posición. Por ejemplo, al levantarte de la cama, presta mucha atención: enciende la luz y, antes de incorporarte, quédate unos minutos sentado o sentada al borde del colchón.

Por ejemplo, al levantarte de la cama, presta mucha atención: enciende la luz y, antes de incorporarte, quédate unos minutos sentado o sentada al borde del colchón. Intenta relajarte. Controlar la ansiedad es importante para que los síntomas no se agraven.

Controlar la ansiedad es importante para que los síntomas no se agraven. Una vez los síntomas remitan, reanuda la actividad poco a poco. No tengas prisa por volver a tu ritmo habitual. También es recomendable que evites conducir o actividades deportivas o laborales que puedan suponer un riesgo hasta al menos una semana después. Por ejemplo, manejar maquinaria pesada o escalar.

Diferencia con la laberintitis

La principal diferencia radica en su origen y duración: la laberintitis es una inflamación/infección aguda del oído interno, usualmente tras un resfriado, causando vértigo intenso y duradero. Mientras que el síndrome de Ménière es una enfermedad crónica por exceso de líquido (endolinfa), con crisis recurrentes de vértigo, pérdida auditiva y presión.

Laberintitis

Causa: infección viral o bacteriana, a menudo tras un resfriado o gripe.

infección viral o bacteriana, a menudo tras un resfriado o gripe. Duración: suele ser un episodio agudo e intenso que dura días o semanas y mejora lentamente.

suele ser un episodio agudo e intenso que dura días o semanas y mejora lentamente. Síntomas: vértigo repentino, náuseas, pérdida de equilibrio y posible pérdida auditiva o zumbidos.

vértigo repentino, náuseas, pérdida de equilibrio y posible pérdida auditiva o zumbidos. Carácter: generalmente único o limitado en el tiempo.

Síndrome de Ménière (Problema de Líquidos)

Causa: acumulación excesiva de líquido (endolinfa) en el oído interno.

acumulación excesiva de líquido (endolinfa) en el oído interno. Duración: crisis recurrentes que duran de minutos a varias horas.

crisis que duran de minutos a varias horas. Síntomas: vértigo, tinnitus (zumbidos), pérdida de audición variable y una característica sensación de taponamiento o plenitud en el oído .

vértigo, tinnitus (zumbidos), pérdida de audición variable y una característica . Carácter: crónico (a largo plazo).

