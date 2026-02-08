Miami: el tiempo para hoy domingo 8 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este domingo 8 de febrero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 59 grados Fahrenheit (15ºC)

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:01 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:09 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá nubes escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 59 y los 70 grados Fahrenheit (15 y 21ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede visualizar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

El clima de Miami es envidiado por muchas otras ciudades del continente, con inviernos templados y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también se incremente la sensación térmica.

El periodo de más calor en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.