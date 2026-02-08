Muere trabajador de Olive Garden tras caer en freidora con aceite hirviendo en Pensilvania

Una llamada al 911 dio cuenta del horror vivido dentro de la cocina de un restaurante Olive Garden en Williamsport, Pensilvania, donde un trabajador murió tras caer de cabeza en una freidora industrial con aceite hirviendo, según confirmaron las autoridades.

El incidente ocurrió el 30 de enero, poco después de las 4:00 de la tarde, durante el servicio regular del establecimiento. Grabaciones de las comunicaciones de emergencia del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Lycoming reflejan la confusión y el impacto de la escena, incluso entre los operadores que atendían la llamada.

“Una víctima masculina se cayó de cabeza contra las freidoras”, dijo un operador, con evidente dificultad para describir lo ocurrido, de acuerdo con el audio revisado por medios locales.

El hecho ocurrió frente a empleados y clientes

Según informaron las autoridades, el trabajador —cuya identidad no ha sido revelada— se encontraba laborando en la cocina cuando de manera repentina se quitó la ropa y se introdujo en una de las freidoras del restaurante.

El acto ocurrió ante compañeros de trabajo y al menos un cliente, quienes intentaron intervenir para detenerlo, sin éxito. La escena provocó pánico entre los presentes.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y lograron sacar a la víctima de la freidora. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano con quemaduras graves, pero falleció posteriormente a causa de las heridas.

Otra trabajadora resultó lesionada

Durante los momentos posteriores al incidente, los equipos de emergencia solicitaron atención médica adicional luego de que una empleada sufriera quemaduras leves al intentar auxiliar a la víctima, según indicaron las autoridades.

Las freidoras industriales utilizadas en cocinas comerciales pueden alcanzar temperaturas de 350 a 375 grados Fahrenheit, lo que representa un riesgo extremo en caso de contacto directo.

Investigación y cierre temporal del restaurante

La Policía Estatal de Pensilvania describió el hecho como un intento de suicidio, aunque se negó a divulgar mayores detalles.

“Por respeto al individuo y a su familia, no divulgamos información”, señaló un portavoz de la policía.

El restaurante permaneció cerrado durante varios días mientras se llevaban a cabo las investigaciones correspondientes, y posteriormente reanudó sus operaciones.

