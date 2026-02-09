4 signos del zodiaco chino entran a su “era dorada” el 17 de febrero

Con el inicio del Año del Caballo el 17 de febrero, la energía del movimiento, la ambición y el progreso se activa con fuerza abriendo un ciclo de recompensas largamente esperadas.

Para 4 signos del zodiaco chino, este cambio astral representa el comienzo de su tan esperada “era dorada”, dicen expertos de la astrología china.

Después de años de esfuerzo, sacrificios y obstáculos, febrero llega como una puerta que se abre de forma inesperada. Las preocupaciones financieras comienzan a disiparse, los planes inconclusos retoman forma y las oportunidades aparecen con una velocidad sorprendente.

Ascensos, negocios prometedores y nuevas fuentes de ingresos marcarán el inicio de una etapa que puede extenderse durante todo el año.

1. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata, símbolo de astucia y pensamiento estratégico, inicia febrero con una energía excepcionalmente favorable.

Quienes nacieron bajo este signo comenzarán a notar cómo los problemas laborales se resuelven con mayor facilidad y cómo las decisiones financieras dan resultados superiores a los esperados.

Las inversiones, proyectos paralelos y nuevas alianzas pueden generar ingresos inesperados.

La clave estará en confiar en su intuición y en su capacidad para detectar oportunidades que otros no ven. Este es un periodo ideal para negociar, emprender y asumir riesgos calculados.

2. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey representa la perseverancia y la disciplina, y febrero llega para confirmar que el trabajo duro siempre encuentra su momento.

Ascensos laborales, aumentos salariales y reconocimiento profesional comienzan a materializarse.

Además, la suerte financiera se manifiesta a través de ganancias inesperadas, bonos o propuestas que llegan sin aviso.

El mensaje para el Buey es claro: mantenerse firme, constante y abierto a nuevas oportunidades permitirá consolidar una etapa de estabilidad y abundancia material.

3. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón, uno de los signos más poderosos del horóscopo chino, entra en una fase de expansión total.

Desde principios de febrero, su liderazgo y creatividad destacan con fuerza, permitiéndole ganar el respeto de superiores y colegas.

Las relaciones profesionales se vuelven más armónicas y estratégicas, lo que impulsa su crecimiento laboral.

Proyectos importantes, cargos de mayor responsabilidad y visibilidad pública marcan esta etapa. Como el Dragón que alza el vuelo, este signo sabrá moverse con soltura y autoridad durante todo el mes.

4. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono destaca por su agilidad mental y su capacidad de adaptación.

Durante esta fase dorada, su creatividad alcanza un nivel excepcional, especialmente en áreas artísticas, comunicativas o innovadoras. La suerte social será uno de sus mayores aliados.

Nuevos contactos, reuniones estratégicas y alianzas inesperadas pueden convertirse en oportunidades decisivas para su carrera.

Febrero favorece el networking, la colaboración y los proyectos que requieren ideas frescas y originales.

¿Por qué en el Año del Caballo se activa la fortuna?

En la astrología oriental, el Caballo simboliza avance, determinación y valentía.

Su influencia favorece a quienes no se rindieron en los momentos difíciles y siguieron avanzando incluso cuando los resultados no eran visibles.

Febrero marca el inicio de una racha de prosperidad sostenida, donde la suerte no llega sola, sino que actúa como recompensa por el trabajo previo.

Y para estos 4 signos, la abundancia fluye de manera constante y natural, siempre que mantengan enfoque y decisión.

¿Cómo aprovechar al máximo esta era dorada?

Aunque la fortuna acompaña a estos signos, será fundamental actuar con determinación.

El Año del Caballo premia la acción consciente, no la pasividad. Tomar decisiones claras, mantener la disciplina y confiar en el propio talento permitirá que esta racha positiva se extienda durante todo el año.

La riqueza no solo se manifestará en lo económico, sino también en estabilidad emocional, claridad de propósito y crecimiento personal.

Sigue leyendo:

• El horóscopo chino advierte a 3 signos evitar grandes decisiones en el Año del Caballo

• 5 signos del zodiaco chino acaban una mala racha en febrero 2026

• Signos del zodiaco chino con más suerte laboral en el Año del Caballo de Fuego