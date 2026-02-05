5 signos del zodiaco chino acaban una mala racha en febrero 2026

La llegada de febrero de 2026 trae un cambio energético importante dentro de la astrología china, con movimientos que ayudan a transformar ciclos estancados y atraer abundancia en áreas clave de la vida.

Aunque el Año del Caballo de Fuego no comienza oficialmente hasta el 17 de febrero según el calendario lunar, las energías que lo preceden ya se sienten desde principios de mes creando oportunidades para varios signos del zodiaco chino.

Particularmente, el 6 de febrero marca un punto de inflexión: este día representa un momento de recepción energética y prosperidad, donde aquello que parecía frenado empieza a moverse con mayor fluidez.

En este contexto, cinco signos del zodiaco chino terminarán con su mala racha y comenzarán a sentir abundancia, estabilidad y buenas oportunidades, especialmente en el plano económico y relacional, de acuerdo con predicciones de Your Tango.

1. Cerdo: 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Para el Cerdo, el 6 de febrero es un día cargado de energía positiva. Si es tu signo, no necesitarás perseguir las cosas: la buena fortuna llegará hacia ti con facilidad.

Puede aparecer una invitación, una oportunidad laboral o un avance financiero sin que tengas que forzar situaciones.

Lo que hace especial esta fase es que la abundancia se siente natural, casi como si el universo te devolviera lo que has sembrado.

Esto restaura la fe en tu camino y tu intuición para tomar decisiones acertadas durante el año del Caballo.

2. Serpiente: 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Serpiente verá cómo lo que dijo o decidió con firmeza hace semanas empieza a alinearse de forma positiva con su realidad.

Esto puede manifestarse como un avance profesional, un proyecto que finalmente despega o una situación que se soluciona de manera favorable.

La clave para ti es que no se trata de correr: se trata de confirmar que tu intuición estaba en lo correcto.

3. Conejo: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

El Conejo sentirá cómo se suavizan presiones o preocupaciones que lo han acompañado durante meses.

Esto no solo te libera a nivel emocional, sino que también te ayuda a tomar decisiones más inteligentes respecto al dinero y la planificación económica.

Cuando te sientes seguro, no actúas por ansiedad sino con claridad y eficiencia —y eso trae recompensas reales.

4. Mono: 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Para el Mono, la buena fortuna se presenta en forma de claridad. Podrías recibir información útil, una oportunidad de trabajo o una perspectiva que te permitirá ver tu rumbo con nitidez.

Esta visión te da una ventaja significativa en el plano económico: en lugar de adivinar o dudar, sabrás exactamente dónde centrar tu energía para obtener resultados más rápido de lo esperado.

5. Buey: 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Finalmente, el Buey experimenta un equilibrio renovado. Las cargas que has llevado durante mucho tiempo —emocionales, laborales o económicas— empiezan a compensarse.

Puede sentirse como un reconocimiento a tu constancia y fiabilidad, o simplemente como un alivio natural que devuelve energía y confianza.

Este equilibrio es fundamental para que puedas avanzar con mayor determinación en el año.

¿Qué significa esto en el contexto del Año del Caballo de Fuego?

El 2026 será regido por el Año del Caballo de Fuego, una energía que destaca por su dinamismo, independencia y empuje hacia adelante.

Según expertos en astrología china, este ciclo está cargado de acción, transformación y expansión personal, especialmente para quienes saben adaptarse y tomar la iniciativa.

Aunque el Año Nuevo Lunar inicia formalmente el 17 de febrero, ya desde principios de mes las energías preparatorias comienzan a influir en los signos más receptivos, como los cinco mencionados.

Aprovechar esta ventana energética puede marcar una diferencia profunda en cómo cada signo se posiciona para recibir abundancia, crecimiento y oportunidades.

