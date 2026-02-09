Denuncian “secuestro” del opositor venezolano Juan Pablo Guanipa horas después de haber sido excarcelado

Casi 12 horas después de que fuera excarcelado en Venezuela, el opositor Juan Pablo Guanipa ha sido “secuestrado” por “un grupo de personas armadas”, según denunció su hijo Ramón Guanipa en redes sociales.

“Era un grupo de aproximadamente 10 personas no identificadas (…). Exigimos FE DE VIDA inmediata y su liberación”, decía el mensaje que fue publicado en la cuenta oficial de X del opositor.

A la denuncia se sumó rápidamente María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien también publicó un mensaje de alerta en su cuenta de X:

“Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas. Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata”.

Primero Justicia, el partido de Guanipa, también publicó un mensaje en X diciendo que su líder había sido “secuestrado por cuerpos represivos de la dictadura” y hacían responsables a “Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de cualquier daño contra la vida de Juan Pablo”.

Poco después, la Fiscalía de Venezuela emitió un comunicado en el cual confirmó que el opositor había sido aprehendido nuevamente a solicitud suya.

“Se ha solicitado ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas”, se lee en el escrito, en el cual no se aclara dónde se encuentra el político.

Aunque no se han informado las condiciones impuestas a Guanipa para excarcelarlo, en la mayoría de los casos los jueces venezolanos prohíben a los beneficiarios de estas medidas realizar declaraciones a los medios o a través de sus redes sociales, algo que el opositor hizo.

La Fiscalía también agrega que había solicitado al tribunal que pasara “a un régimen de detención domiciliaria”.

La excarcelación

Juan Pablo Guanipa, de 61 años y cercano a María Corina Machado, había sido excarcelado horas antes tras pasar ocho meses en prisión.

Fue su hijo Ramón, quien también confirmó esa noticia en su cuenta de X hacia el mediodía hora local: “Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos”.

Al poco tiempo se conoció un video del mismo Guanipa, ya fuera de su celda, en el que se dirigió a sus seguidores:

“Aquí estamos saliendo en libertad después de año y 10 meses escondido, casi nueve meses aquí detenido, hoy, estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar del presente y futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”.

Y aunque la de Guanipa no fue la única excarcelación ocurrida este domingo, sí ha sido quizá la más sorprendente, al tratarse de un abogado que fue diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) y ganó la gobernación del Zulia en las elecciones regionales de 2017, pero jamás pudo asumir su cargo al negarse a reconocer a la Constituyente que entonces se instaló en el país.

Según la organización Foro Penal, este domingo hubo al menos “35 excarcelaciones de presos políticos y verificadas”. De esas personas, al menos seis formaron parte de los equipos y comandos de campaña de Machado.

El arresto

Reuters: Captura de pantalla de un vídeo difundido el 23 de mayo de 2025, día del arresto de Juan Pablo Guanipa.

Guanipa fue detenido por las autoridades venezolanas en mayo de 2025, dos días antes de que se llevaran a cabo los comicios regionales y legislativos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, hizo público el arresto en una rueda de prensa en la que mostró un video del momento de la captura del opositor, quien permanecía en la clandestinidad desde las cuestionadas elecciones presidenciales de julio de 2024.

En esos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Nicolás Maduro como ganador sin publicar datos detallados. A su vez, la oposición denunció fraude electoral y mostró las actas de votación que convalidaban el triunfo de su candidato Edmundo González.

Foro Penal detalló que al menos 1.800 personas fueron detenidas en los días que siguieron a los comicios de 2024.

Al arrestar a Guanipa, Cabello precisó en ese entonces que 70 personas más fueron aprehendidas como parte de la llamada “Operación Tun Tun”, un operativo de seguridad que el gobierno venezolano ha aplicado en años anteriores contra políticos y activistas a los que acusa de organizar “actos desestabilizadores”.

Otras excarcelaciones

Getty Images: María Corina Machado junto a Juan Pablo Guanipa, durante una protesta contra el Gobierno en enero de 2025 en Caracas, Venezuela.

Desde que EE.UU. atacó el territorio venezolano, el pasado 3 de enero, las autoridades venezolanas han excarcelado a decenas de personas.

En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen en Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en días pasados que tras la intervención más de 600 prisioneros habían salido de las cárceles y comisarias policiales, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.

La misma ONG informó que hasta el 8 de enero habían sido excarcelados 158 detenidos y que el pasado 26 de enero otros 110 corrieron la misma suerte, a los cuales hay que sumar 35 de este domingo.

Entre los favorecidos de este domingo están el abogado Perkins Rocha, del equipo legal de Machado y preso desde agosto de 2024; Dignora Hernández, secretaria política del partido Vente Venezuela; María Oropeza, jefa del Comando ConVenezuela y coordinadora del partido opositor Vente Venezuela en el estado Portuguesa; Luis Tarbay, coordinador de los equipos internacionales del comando, y Catalina Ramos, coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas del partido Vente Venezuela.

El caso de Guanipa revela que las excarcelaciones no pueden considerarse liberaciones en sentido estricto, porque los procesos penales contra opositores y disidentes continúan, y en cualquier momento las autoridades pueden aprehenderlos nuevamente si consideran que violaron las condiciones impuestas.

Sin embargo, esto podría cambiar si se aprueba la Ley de Amnistía anunciada por Rodríguez, la cual efectivamente cerraría los juicios e investigaciones en curso.

Una decisión que genera dudas sobre el control del gobierno de Delcy Rodríguez

Norberto Paredes, BBC News Mundo en Caracas

La sorpresiva liberación el pasado domingo de Juan Pablo Guanipa y otras figuras de la oposición fue recibida inicialmente por muchos venezolanos como una buena noticia para la democracia y la libertad de expresión.

También fue vista como otra muestra de que el país se encamina hacia una transición democrática.

Pero la celebración y las esperanzas se desvanecieron rápidamente.

Tras su excarcelación, Guanipa fue interceptado y, según denuncias de sus familiares, “secuestrado” por civiles fuertemente armados.

Poco después, el Ministerio Público de Venezuela justificó la medida alegando un supuesto “incumplimiento” de las condiciones judiciales.

No obstante, la boleta de excarcelación —difundida por su hijo, Ramón Guanipa— solo estipulaba la presentación cada 30 días y la prohibición de salida del país, condiciones que difícilmente podrían haberse vulnerado.

El incidente ha disparado los rumores sobre posibles fisuras dentro del chavismo. La figura de Guanipa es particularmente sensible dentro del movimiento: fue una pieza clave en la logística electoral que cuestiona la victoria de Nicolás Maduro en 2024.

Su inmediata reaprehensión plantea una interrogante sobre hasta qué punto Delcy Rodríguez tiene el control del gobierno y las instituciones del país.

¿Fue la detención de Guanipa una orden directa de Rodríguez, o actuó otra facción del poder de forma autónoma?

De ser así, el anuncio oficial de la revocación de la medida podría haber sido un intento de “control de daños” por parte del Ejecutivo para proyectar una imagen de unidad y autoridad que, en realidad, pareciera estar bajo asedio.

El caso Guanipa deja una pregunta abierta sobre la cohesión del chavismo y solo el tiempo dirá si el mando de Rodríguez es absoluto o si las fisuras en el control de los organismos de seguridad son ya una realidad.

