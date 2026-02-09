Venus inicia su tránsito en Piscis: qué augura para tu signo zodiacal

El 10 de febrero de 2026, Venus, el planeta del amor, la belleza y las relaciones, inicia su tránsito por Piscis, donde permanecerá hasta el 6 de marzo del presente año.

Este movimiento marca un periodo profundamente emocional, romántico y espiritual que influirá de manera significativa en la forma en que cada signo del zodiaco experimenta el amor, la conexión y el deseo.

Piscis es un signo de Agua regido por Neptuno, asociado con la intuición, la fantasía y la sensibilidad.

Cuando Venus se mueve por este territorio, el amor deja de ser racional y se convierte en una experiencia envolvente, empática y, en muchos casos, transformadora, comentan astrólogos del portal Astrology Answers en un artículo.

¿Qué significa Venus en Piscis en astrología?

Venus en Piscis intensifica el deseo de unión emocional y de vínculos que trascienden lo superficial.

Los astrólogos explican que, durante este periodo, muchas personas sentirán la necesidad de amar sin condiciones, conectar desde el alma y dejarse llevar por la magia del romance.

Este tránsito es especialmente favorable para iniciar relaciones, sanar heridas emocionales y reavivar la pasión en vínculos ya establecidos.

Sin embargo, también puede generar cierta tendencia al escapismo o a idealizar en exceso a la pareja, por lo que será importante mantener los pies en la tierra.

Venus en Piscis 2026: horóscopos para cada signo

Aries

Venus en Piscis despierta en Aries un deseo profundo de intimidad emocional. Te sentirás más conectado con tu mundo interno y con la necesidad de expresar tus sentimientos de forma auténtica.

Tauro

Para Tauro, este tránsito activa la ternura y el romanticismo. Sentirás un fuerte deseo de mejorar tus relaciones y crear un entorno armonioso.

Es el momento ideal para decir lo que llevas tiempo callando y fortalecer lazos afectivos importantes.

Géminis

Géminis experimenta una necesidad de mayor profundidad emocional. Tu magnetismo personal aumenta y tu creatividad se dispara.

Venus en Piscis te invita a expresarte a través de la escritura, el arte o conversaciones sinceras que conecten desde el corazón.

Cáncer

Tu imaginación se potencia al máximo, Cáncer. Venus en Piscis te anima a soñar, reenamorarte de la vida y dejar que tus fantasías inspiren tus decisiones.

Este tránsito puede ayudarte a descubrir nuevas pasiones y a reconectar con aquello que te hace feliz.

Leo

Leo entra en una etapa de transformación emocional. Venus en Piscis te empuja a explorar temas profundos y a encontrar significado en experiencias intensas.

Las prácticas espirituales o metafísicas pueden brindarte revelaciones importantes durante este periodo.

Virgo

Tus relaciones florecen bajo esta energía, Virgo. Venus en Piscis suaviza tu tendencia a la crítica y te invita a expresar afecto sin reservas.

La vulnerabilidad será clave para fortalecer vínculos y crear relaciones más auténticas.

Libra

Este tránsito te recuerda la importancia del cuidado personal, Libra. Cuando atiendes tu bienestar físico y emocional, tu creatividad y capacidad de amar se expanden.

Venus en Piscis te anima a equilibrar cuerpo, mente y corazón.

Escorpio

Venus en Piscis activa tu zona del placer y creatividad. Es momento de reconectar con aquello que disfrutas y que te hace sentir vivo.

Darte permiso para gozar atraerá más abundancia emocional y romántica a tu vida.

Sagitario

El amor adopta un tono familiar y protector para ti, Sagitario.

Este tránsito te invita a valorar a tu círculo cercano y a fortalecer los lazos que te sostienen. Expresar gratitud y afecto será fundamental.

Capricornio

Capricornio, Venus en Piscis te impulsa a abrirte emocionalmente. Es tiempo de hablar con honestidad sobre lo que sientes y permitirte ser vulnerable.

La comunicación sincera puede transformar profundamente tus relaciones.

Acuario

Tus habilidades de manifestación se intensifican, Acuario. Venus en Piscis te invita a usar la imaginación para atraer abundancia, amor y creatividad.

Reavivar la chispa en tu vida diaria será clave para aprovechar este tránsito.

Piscis

Con Venus en tu signo, el foco está en el amor propio. Este tránsito te pide priorizarte, cuidar tu energía y elevar tu vibración.

Al nutrirte emocionalmente, atraerás relaciones más alineadas y experiencias amorosas más conscientes.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo inicia y termina Venus en Piscis en 2026?

Venus transita Piscis del 10 de febrero al 6 de marzo de 2026.

¿Cómo afecta Venus en Piscis al amor?

Aporta romanticismo, empatía y conexión espiritual, favoreciendo relaciones profundas y momentos de reconciliación emocional.

¿Qué signos se benefician más de Venus en Piscis?

Piscis, Cáncer, Escorpio y Tauro suelen sentir con más intensidad esta energía amorosa y creativa.

