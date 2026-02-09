¿Xbox compatible con Epic Games Store? Por qué esto sería un antes y después para jugadores

Olvídate por un momento de la “guerra de consolas”, porque el rumor más jugoso alrededor de la próxima Xbox no va de teraflops ni de ray tracing, va de tiendas. Esto es debido a que Microsoft podría abrir la puerta a la Epic Games Store en su nueva generación, permitiendo que la Xbox sea capaz de ejecutar juegos de computadora.

En la práctica esto implica desbloquear de golpe un abanico enorme de títulos que hoy solo existen (o se juegan mejor) en el mundo del gaming en PC.

Epic Games Store en Xbox: qué dicen los rumores

La idea de esta posible integración de la tienda de apps de Epic en la próxima Xbox llega tras declaraciones de Steve Allison, directivo de Epic Games Store, quien aseguró que el plan sería estar en el “nuevo hardware” de Xbox “desde el día uno”, siempre y cuando Microsoft mantenga su postura de “dar la bienvenida” a estas tiendas de terceros. Esto es una señal pública de que Epic ve viable aterrizar su tienda en la próxima Xbox.

Este rumor no aparece de la nada pues Phil Spencer ya había dicho en 2024 que le gustaría ver tiendas de PC como Epic Games Store en Xbox, con el argumento de que en PC eliges dónde compras tus juegos y que esa libertad tiene valor. Y si juntas las piezas, lo que se está insinuando es una Xbox menos cerrada, más parecida a un dispositivo de sala con ADN de Windows.

Por qué esto implicaría “correr juegos de PC”

Si la Epic Games Store llega como una app nativa con acceso a su librería (tal como se ha comentado), el punto clave no es “tener otra tienda”, sino que la consola tendría que ofrecer un entorno compatible con software de PC (o al menos con un subconjunto grande de juegos de PC). Se cree que la próxima Xbox sería un sistema híbrido capaz de correr juegos de consola y también juegos de PC, incluyendo acceso a otras tiendas.

Aquí hay un detalle importante y es que la tienda en sí no hace magia; lo que cambia el juego es el modelo de plataforma. Para que esto funcione de verdad Epic tendría que adaptar su experiencia, porque hoy su launcher está pensado para escritorio, y el propio Allison ha hablado de la necesidad de crear apps específicas y cumplir requisitos del hardware/plataforma.

Si Microsoft también empuja en esa dirección, el resultado sería una Xbox donde “instalar un juego” se parezca más a PC: descargas, dependencias, parches y, potencialmente, más configuraciones que en consola tradicional.

El “abanico” de juegos que se abriría

La parte emocionante es que Epic no es una tiendita pequeña. Entre exclusivos temporales, indies, free-to-play y la avalancha de juegos que la plataforma regala o descuenta, una Xbox con Epic Store podría significar muchísimos más juegos disponibles sin esperar ports oficiales al ecosistema de consola. Además, el simple hecho de que Microsoft haya coqueteado con la idea de permitir más tiendas en Xbox apunta a una estrategia que permitiría hacer que Xbox sea un “hub” más flexible para jugar, no solo una caja cerrada.

Pero tampoco hay que venderlo como utopía automática. Incluso Epic ha dicho que el plan está “en pañales” y que todavía habría que construir el software y cumplir condiciones que Microsoft pida, o sea, falta trabajo real de producto. Y aun si llega Epic, queda el reto de compatibilidad (no todos los juegos de PC corren perfecto en cualquier hardware), la experiencia con mando, y los acuerdos de licencias/DRM que pueden complicar qué se puede instalar y cómo.

Sigue leyendo:

• El fin del formato físico en Xbox es oficial: el dato de ventas de 2025 que lo cambia todo

• Detalles filtrados de la próxima Xbox muestran un salto generacional impresionante

• Xbox bajo presión: Microsoft exige que la compañía sea mucho más rentable en el corto plazo