Asesinan al sobrino del “Mayo” Zambada y encuentran su cuerpo en el portaequipaje de un vehículo

El cuerpo de Sergio Rodolfo Cázares Zambada fue localizado sin vida dentro del portaequipaje de una camioneta abandonada sobre la carretera Culiacán-El Dorado, en el sur de la capital de Sinaloa. El hallazgo ocurrió la noche del domingo frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, según confirmaron autoridades estatales.

Posteriormente se dio a conocer que la víctima era sobrino de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Era hijo de Águeda Zambada García, hermana del capo sinaloense.

Según el sitio Quinto Poder, aunque Cázares Zambada no era identificado como un operador de alto perfil, su apellido lo mantenía vinculado al entorno familiar de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país.

Información difundida por El Heraldo señala que Cázares Zambada había sido detenido en 2012 en Tijuana, Baja California, junto con su primo Omar Ismael Zambada Apodaca, hijo de Jesús “El Rey” Zambada. En ese operativo, fuerzas federales los acusaron de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los antecedentes de violencia en su contra se remontan a 2017, cuando sobrevivió a un atentado a balazos perpetrado a las afueras de un centro nocturno en Culiacán, de acuerdo con Uno TV. Aquel ataque confirmó que ya era considerado un objetivo dentro del contexto criminal que rodea a la familia Zambada.

El entorno familiar también ha estado marcado por episodios de alto impacto. Años atrás, su madre fue secuestrada junto con otros familiares en Tijuana, en un hecho atribuido a un grupo rival, y falleció en 2021 en una clínica privada de Mazatlán, suceso que trascendió por la discreta pero simbólica respuesta del clan.

El asesinato de Cázares Zambada ocurre en medio de una escalada de violencia en Sinaloa, vinculada a la disputa interna por el control del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024. La confrontación entre facciones ha incrementado los homicidios en Culiacán y otras regiones del estado.

